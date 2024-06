Radianは、中目黒駅より3分の場所に、40代以上のお客様向けエステサロン「Beauty Salon Radian」を移転グランドオープンします。

Beauty Salon Radian

所在地 : 〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-16-14 &ネーバー中目黒301

アクセス: 中目黒駅徒歩3分 代官山駅徒歩13分

営業日 : 11:00〜21:00(最終20:00)

定休日 : 不定休

座数 : ベット 1席 ゲルマニウム温浴 1席

蓬ハーブ 3席 骨盤底筋トレーニング 1席

URL :

https://www.radian.jp

(改装中)

Radianは、中目黒駅より3分の場所に、40代以上のお客様向けエステサロン「Beauty Salon Radian」を移転グランドオープン!

ホルモンによる身体の変化や生活環境のストレス、そして近年の免疫力低下に対する危機感を持ち、通いやすいメニューにパワーアップしました。

オーナーエステテシャン 小笠原 直美は36年の美容経験があり、代官山で23年間エステサロンを営んでおりました。

■「Beauty Salon Radian」の特徴

代官山店での手技療法中心としたボディ、フェイシャルのメニューにパワーアップしました。

*蓬ハーブ蒸しと足浴とハーブテント

内臓から血流を良くする蓬と嗅覚で選ぶハーブで1週間の心と身体の読み取りができ、必要な香りに包まれ深いリラクゼーションで自律神経にも働きかけます。

*骨盤底筋トレーニングマシーン

鍛えにくいインナーマッスル、お着替えなく、座ったままで手軽に鍛えられます。

同時にヒップアップ効果・骨盤内の正常な臓器の位置に保持、尿もれ・便秘・子宮脱・機能改善・ボディラインの変化などが望めます。

*医療提携

細胞修復効果のあるより濃い濃度のエクソソームを吸入・鼻腔・膣幹細胞フェムケアでアプローチ。

オンラインでドクターとの問診を案内します。

医療提携エクソソーム

*体験フェア 初回の方先着30名様

蓬ハーブ蒸し、足浴とハーブテント+骨盤底筋トレーニング+カウンセリング

(90分)12,100円→体験価格6,050円(税込)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 心と体に特化したフェムテックが特徴のエステサロン!Beauty Salon Radian appeared first on Dtimes.