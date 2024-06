第二弾トレーラー公開！GSE『女鬼橋二 釋魂路』

GSEは、ホラー映画『呪われの橋』を原作としてSoftstar Entertainmentが開発した『女鬼橋 開魂路』の続編『女鬼橋二 釋魂路』を、Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4、PlayStation(R)5、Xbox One、Xbox Series X|Sで2024年10月24日に発売します。

本作は、現代のリアルな学園怪談と台湾の民間伝承を融合し、学校の特徴的な建築を組み合わせたもので、プレイヤーは一人称視点で校内を探索します。

今回は同作のゲームプレイと、第二弾のトレーラーが公開されました。

GSE『女鬼橋二 釋魂路』

現代の学園怪談を題材にした『女鬼橋二 釋魂路』の舞台は、台湾の恐ろしい幽霊伝説で有名な文華大学。

多くの幽霊目撃談から、幽霊棟と呼ばれる「大忍館」で、新入生歓迎イベント「ホラーカーニバル」が開催される。

ストーリーは映画クラブの学生たちが、過去のキャンパスで起きた猟奇殺人事件をモチーフに、ホラー映画を撮影するため、深夜12時までに校内から退出するという規則を無視し、密かに教室に残って追い込みをかけていくというもの。

同じ頃、匿名の手紙を受け取った女性記者が、偶然にも過去の謎の失踪事件を調査することになる。

ゲームが進むにつれて学生たちと記者とのストーリーラインが重なり合い、プレイヤーは手がかりを探りながら、一連の真相を明らかにしていく。

恐怖の暗闇に光は差し込むのか?それとももっと恐ろしい陰謀を目の当たりにするのか?このゲームでは、プレイヤーが最後まで生き残れるかどうかが試される。

画像1

画像2

画像3

画像4

『女鬼橋二 釋魂路』は、前作の多様なホラー要素を継承しつつ、キャンパス伝説を融合し、複数の幽霊のエピソードを織り交ぜたストーリーが展開します。

アートデザインは、幽霊の典型的な伝説に焦点を当て、幽霊たちのキャラクターは、パズルのステージや彼らとの遭遇を通して描かれています。

プレイヤーは、幽霊たちの性格の違いや生前の心情を知ることができ、キャンパスでの怪奇現象や民間伝承が醸し出す雰囲気が、ゲームをより一層盛り上げます。

また、前作よりも幽霊の数が増え、より濃密な体験をプレイヤーにもたらします!

【脱出:周囲の環境をよく観察し、うまく利用して幽霊を回避しよう!】

脱出方法は、単に隠れるだけではありません。

周囲を観察しながら素早く逃げたり、隠された空間を利用して追跡を避けたり、環境やオブジェクトを利用して特定の幽霊の注意を引き、捕まる前に脱出方法を見つけたりすることもできます。

ゲームには6種類の幽霊が登場し、プレイヤーはさまざまな戦略を駆使して幽霊を回避しなければなりません。

画像5

【パズル:知恵を絞って超常現象の隠された真実を解き明かそう!】

からくりやパズルを解いて、事件に隠された真相を探り出し、「大忍館」に幽霊が出る理由を突き止め、ストーリーの結末を解き明かしましょう。

パズルの中には超常現象を伴うものもあり、新たなアイテム「護元灯」が役立つかもしれません!

画像6

【探索:キャンパス内を探索して、さまざまなミッションアイテムを集めよう!】

校内を探索して重要なアイテムや情報を入手し、至るところに隠された手がかりを見つけ、学校の超常現象の伝説の背後にある謎を一つずつ解き明かしていきましょう。

入手したアイテムや、オブジェクトは随時確認することができます。

画像7

【新アイテム:護元灯】

本作で新しく追加されたアイテム「護元灯」は、隠された仕掛けや手がかりを照らすことに加えて、超常現象が発生したときに幽霊の攻撃から身を守ることもできます。

じっと隠れて逃げることしかできなかった前作に比べて、プレイヤーは死から逃れ、生存率を向上させる可能性が高まります。

画像8

【プレイしながら異なるエンディングを発見しよう!】

ゲームの開発チームは、前作の見どころの1つである、分岐型エンディングを採用しており、プレイヤーはゲームをプレイしながらさまざまなエンディングを発見することができます。

画像9

※上記画像はPC版のゲーム画面であり、コンソールのバージョンにより一部のオプションや操作手順が異なる場合があります。

製品情報

■タイトル :女鬼橋二 釋魂路

■対応機種 :Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)4/PlayStation(R)5/

Xbox One/Xbox Series X|S

■発売日 :2024年10月24日

■価格 :4,980円(税込5,478円)

■ジャンル :一人称サスペンスホラーアドベンチャー

■プレイ人数 :1人

■表示対応言語:日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/韓国語/タイ語/

ドイツ語/スペイン語/ポルトガル語

■発売元 :Game Source Entertainment

■開発元 :SOFTSTAR ENTERTAINMENT

■CERO :D

■権利表記 :(C)2022-2024 SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC. All rights reserved. Licensed to and published by Game Source Entertainment in Japan and Asia.

