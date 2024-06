史上初ヒューマンビートボックスとの共演！北海道芸術花火2024

2024年9月7日(土)に開催する「北海道芸術花火2024」では、史上初となるヒューマンビートボックスと花火の共演を実施。

この壮大な取り組みを実現するのは、北海道を拠点として活動するヒューマンビートボックスクルー「4thGAS」です。

日本最高峰の花火と、世界レベルのヒューマンビートボックスを綿密に計算してシンクロさせる新たなアートとなっています。

タイトル:北海道芸術花火2024

日時 :2024年9月7日(土) 19:15〜20:15花火打上げ予定

2024年9月8日(日) 世界一たのしいゴミ拾い

会場 :モエレ沼公園(札幌市東区モエレ沼公園1-1)

主催 :北海道芸術花火2024開催委員会/NPO法人モエレ沼芸術花火

花火演出:北海道芸術花火DreamProject(日本各地のトップ花火師チームで組成)

■4thGAS

北海道を拠点として活動するヒューマンビートボックスクルー。

ソロ、タッグともに日本チャンピオンであるTATSUAKI、世界大会にて日本人初の予選1位通過を果たしたSHOW-GO、日本初タッグチームアジアチャンピオンとなったRofuのメンバー、HIRO、Fugaから構成された4人組のクルーであり、メンバー全員がヒューマンビートボックスの世界大会日本代表の実績を持つ。

人間の口から発せられる音のみとは思えない重低音のある4人のサウンドと、SHOW-GOの持つナイル川よりも長いと言われている襟足に注目。

(https://www.instagram.com/4thgas/)

■芸術花火シリーズとは

2024年で12回目を迎え名称を北海道モエレ沼芸術花火から北海道芸術花火に変更し、より高度な演出を皆様にお届けし、世界に誇れる花火大会を目指しています。

芸術花火とは 国内最高峰の花火師達が手掛ける芸術玉を中心に構成された花火は、音楽のリズムや曲調にシンクロするよう綿密にプログラムされた音楽花火です。

会場のロケーションや地域性を取り入れた大胆な演出を得意とし、高度な技術によって従来の花火大会を芸術の域に押し上げました。

2023年9月2日 北海道モエレ沼芸術花火の様子

■チケット ※金額は税込

一般発売:6月28日(金)18:00〜

・芝生自由席/赤・青・緑・黄・とうきびエリア

席のみ 5,500円

マイカーパック4名 26,000円

マイカーパック5名 31,500円

マイカーパック6名 37,000円

・芝席グループ指定席/ミルク・たまねぎエリア

席のみ 32,500円

マイカーパック 36,500円

条件付きマイカーパック 45,000円

・プレミアム席(イス指定席)

席のみ 10,500円

マイカーパック4名 46,000円

マイカーパック5名 56,500円

マイカーパック6名 67,000円

・シェアタクシー定額券

JRあいの里教育大駅発着 3,600円

※往復料金です。

※ジャンボタクシーへ相乗りとなります。

■軒先パーキングとは?

1〜3名様:軒先パーキング利用がオススメ

軒先パーキングは、社会問題を解決する新たな駐車場のシェアシステムです。

お目当ての施設の駐車場は大混雑、道路も大渋滞。

一方で近隣の月極駐車場や住宅の駐車場は空いている…そんな世の中のミスマッチを解決し、お出かけする方も、駐車場のオーナーも、近隣の方もみんながハッピーになれるのが軒先パーキングです。

https://parking.nokisaki.com/moere

