¥Ð¥¤¤¤ó¤°À¾Â¼¿ð¼ù¡¡¥²¥ê¥é¥¤¥Ù¥ó¥ÈàÉÔÈ¯á¤Ë¶ì¾Ð¤¤¡Ö¤Õ¤¿³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¤³¤ì¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ð¥¤¤¤ó¤°¡×¤ÎÀ¾Â¼¿ð¼ù¡Ê£´£·¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦£Á£ì£ð£å£î¡¡£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Öº£ÅÄ¤ÈÀ¾Â¼¥¥ã¥ó¥×¾ì¡×¤Î¹ðÃÎ¥²¥ê¥é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊÈÎÇä¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Ú¥ó¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¿·¹Åç¤¬À©ºî¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Öº£ÅÄ¤ÈÀ¾Â¼¥¥ã¥ó¥×¾ìËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤Ç¥ä¥Ã¥Û¡¼¡ª£²¿ÍÎ¹¡×¤ÎÆÃÊÌÅ¸¼¨¤ò¼Â»Ü¡£Æ±²ñ¾ì¤Ë¤Æº£·î£±£µÆü¤«¤éÍè·î£±£µÆü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÏÀ¾Â¼¤¬ÃÏ¸µ¡¦¹Åç¤Ç¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤ò¤¹¤ë¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ç¡¢Ç¯¤Ë£±ÅÙÁ´¹ñÊüÁ÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££³£°ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤Îº£²ó¤Ï¥²¥¹¥È¤Ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤ò·Þ¤¨¡¢Ä¹Ìî¸©¤òÉñÂæ¤Ë¥¥ã¥ó¥×ÈÓ¤òºî¤ë¡£
¡¡º£ÅÄ¤È¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡ÖÌë¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥ê¥¥ã¥ó¥×ÈÓ¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ë¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤º¤Ã¤È¥é¡¼¥á¥ó²°¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ë¡£¡Ø¤Ê¤ó¤«º£Æü¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÊ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Æ¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö¥í¥±¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¼¡¤ÎÆü¡¢Åìµþ±Ø¤Î¥é¡¼¥á¥ó³¹Æ»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¡£¤½¤Î»þ½é¤á¤Æº£ÅÄ¤µ¤ó¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤È°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö£±ÈÖ²á¹ó¤À¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥×¤ÎÏÃ¡×¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÅß¤Î¥â¥ó¥´¥ë¤Ç¥Æ¥ó¥ÈÇñ¤·¤¿¤È¤¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹£³£¶ÅÙ¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤Î¤È¤³¤Ë¤Ä¤é¤é¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ÌÜ¤¬³«¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Í¡£À¸¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿à¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý·Ý¿Íá¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾Â¼¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤è¤ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤È¡Öº£Æü¡¢¥²¥ê¥é¥é¥¤¥Ö¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤Æ¡£¡Ø¹ðÃÎ¤Ê¤·¤Î¥é¥¤¥Ö¡ª¡©¡¡ÉÝ¤¤ÉÝ¤¤ÉÝ¤¤¡ª¡¡¤½¤ó¤ÊÉÝ¤¤ÏÃ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤¿³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¤³¤ì¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£