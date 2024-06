『スカイ・スポーツ』などの欧州メディアは27日、 イングランド代表 のFWアンソニー・ゴードンがサイクリング中に負傷したことを伝えた。軽傷のためEUROには引き続き参加できるという。現地報道によると、ゴードンは26日のリカバリートレーニングで自転車に乗った際に転倒したという。報道公開された翌日の練習では顎や手などに傷があることが確認されている。『インディペンデント』によるとDFマーク・グエヒは笑いながら「彼は大丈夫だよ、ただ自転車でこけただけ。キャンプでちょっとした笑い話になっているけど、ゴードンは元気さ」とコメントしており、大事には至らなかったようだ。

Anthony Gordon was seen in England training this morning with grazes on his chin, nose and hands after falling off a mountain bike yesterday pic.twitter.com/0TUVuawO77