DRADNATS、4年ぶり音源「Tell Me Now」を7月配信リリース
DRADNATSが7月23日、配信シングル「Tell Me Now」をリリースすることが発表となった。
◆DRADNATS 画像
前アルバム『Hang On The Faith』から実に4年ぶりとなるシングル「Tell Me Now」には2曲を収録。表題曲「Tell Me Now」は、DRADNATSらしいド直球なメロディックパンクナンバーで、ライブハウスの景色が目に浮かぶ1曲に仕上がった。もう一方は2015年に活動休止したF.I.Bの2ndフルアルバム『FIRE CRACKER』収録曲「Story」のカバーとなる。
■デジタルシングル「Tell Me Now」
2024年7月23日(火)0:00 配信開始
1. Tell Me Now
2. Story (original performed by F.I.B)
■レコ発イベント＜“Living Scars Special” -DRADNATS 1st Single「Tell Me Now」Digital Release Party＞
8月21日(水) 東京・東高円寺二万電圧
※ゲストあり
open18:30 / start19:00
▼チケット
ADV \3,000 / DOOR \3,500
（問）http://www.dradnats.net/
関連リンク
◆PIZZA OF DEATH RECORDS オフィシャルサイト