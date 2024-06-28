DRADNATSが7月23日、配信シングル「Tell Me Now」をリリースすることが発表となった。

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前アルバム『Hang On The Faith』から実に4年ぶりとなるシングル「Tell Me Now」には2曲を収録。表題曲「Tell Me Now」は、DRADNATSらしいド直球なメロディックパンクナンバーで、ライブハウスの景色が目に浮かぶ1曲に仕上がった。もう一方は2015年に活動休止したF.I.Bの2ndフルアルバム『FIRE CRACKER』収録曲「Story」のカバーとなる。

このリリースに伴ってレコ発企画を開催することも発表となった。＜“Living Scars Special” -DRADNATS 1st Single「Tell Me Now」Digital Release Party＞と題された東阪公演は、8月8日に大阪Yogibo HOLY MOUNTAIN、8月21日に東高円寺二万電圧で開催される。

■デジタルシングル「Tell Me Now」


2024年7月23日(火)0:00 配信開始
1. Tell Me Now
2. Story (original performed by F.I.B)

■レコ発イベント＜“Living Scars Special” -DRADNATS 1st Single「Tell Me Now」Digital Release Party＞

8月08日(木)　大阪・Yogibo HOLY MOUNTAIN
8月21日(水)　東京・東高円寺二万電圧
※ゲストあり
open18:30 / start19:00
▼チケット
ADV \3,000 / DOOR \3,500
（問）http://www.dradnats.net/

関連リンク

◆DRADNATS オフィシャルサイト
◆PIZZA OF DEATH RECORDS オフィシャルサイト