Âç¥Ö¥ì¡¼¥¯Ãæ¤Î²Ï¹çÍ¥¼Â¡¡Å·¶é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©¤ËÊÖÅú¡ÖµÕ¤Ë±ó¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¤Î²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ê£²£³¡Ë¤¬ÅÔÆâ¤Ç£²£¸ÆüÍ¼¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ö¤¢¤ó¤Î¤³¤È¡×¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ°§»¢¤Ë¡¢Æþ¹¾Íª´ÆÆÄ¡Ê£´£´¡Ë¤ÈÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡Êì¿Æ¤«¤é¤Î£Ä£Ö¡¢Çä½Õ¶¯Í×¤Î¤¹¤¨³ÐÀÃºÞ¤ËÅ®¤ì¤ë¾¯½÷¡¦°É¤¬¡¢·º»ö¡Êº´Æ£ÆóÏ¯¡Ë¤ä½µ´©»ïµ¼Ô¡Ê°ð³À¸ãÏº¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç±¿Ì¿¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¼ÂÏÃ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÏÃ¤À¡£
¡¡²Ï¹ç¤Ï¡¢£±·î¥¯¡¼¥ë¤ÎÏÃÂê¥É¥é¥Þ¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Î¾¼ÏÂ¤Î¥ä¥ó¥¡¼¹â¹»À¸Ìò¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¾åÈ¾´ü¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿½÷Í¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê£Ï£Ò£É£Ã£Ï£Î¡¡£Î£Å£×£ÓÄ´¤Ù¡Ë¤Ç£±°Ì¤Ë¡£ÍèÇ¯ÅÙÁ°´ü¤Î£Î£È£ËÄ«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡Êº£ÅÄÈþºé¡Ë¤ÎËåÌò¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¼ç±é±Ç²è¡Ö¥Ê¥ß¥Ó¥¢¤Îº½Çù¡×¤Ï¡¢£µ·î¤Î¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¹ñºÝ±Ç²èÈãÉ¾²ÈÏ¢ÌÁ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£²Ï¹ç¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤¿¡£ÈôÌö¤Î¥¦¥é¤Ë¤Ï¡¢°ìºòÇ¯Ëö»£±Æ¤·¤¿¡Ö¤¢¤ó¤Î¤³¤È¡×¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤Î¤³¤È¡Ù¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿Ìò¤ò±é¤¸¤ë»þ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«¤³¤¦ÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤¬¸«¤Æ¤ë¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¤È¤«¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤«¡¢±é¤¸¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡¢¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤¬¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¯ÆÃÊÌ¤ÊÌò¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡²Ï¹ç¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤¬¤¤¤ÞÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¼Â´¶¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£º£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢²¿¤È¤Ê¤¯¤È¤é¤¨¤º¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¼«³Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤âÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¤Ê¤ê¤«¤±¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡Æþ¹¾´ÆÆÄ¤¬¡Öº£¡¢É¡¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¼«³Ð¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¹â¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¡¢µÕ¤Ë±ó¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ø¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¡Ø¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤²á¤®¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ÏµÕ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤È¤¯¤Ù¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆóÅ¾»°Å¾¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤éÆþ¹¾´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£±²ó¤°¤é¤¤¤¦¤Ì¤Ü¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£²Ï¹ç¤Ï¡Ö¤¦¤Ì¤Ü¤ì¤ë¤Ù¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢º£¡Ä¡£¤¤¤ä¡¢ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¦¤Ì¤Ü¤ì¤ë¤ÎÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¹µ¤¨ÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£