BE:FIRST X ATEEZ、コラボ楽曲「Hush-Hush」を7月配信リリース
BE:FIRSTとATEEZがコラボ楽曲「Hush-Hush」を7月1日より配信リリースすることが発表となった。
◆BE:FIRST X ATEEZ 画像 / 動画
共にヒップホップ / ラップミュージックにルーツを持ちながらそれぞれのスタイルを確立しているBE:FIRST X ATEEZのコラボレーションは、双方の特性を研ぎ澄ます形で最高のフュージョンを見せた。「Hush-Hush」はバウンシーなドラムの上で疾走するシンセのアルペジオ、両グループのメンバーが交互に登場してはスタンスを見せつけて行くスリリングなナンバーだ。足し算と引き算を用いたジェットコースターのような展開で世界で最も短い3分間を作り上げた。
なお、Apple MusicとSpotifyでのPre-Add / Pre-Saveが可能となったほか、7月5日13:00にはm-flo ☆Taku Takahashiによるリミックスと「Hush-Hush」のインスト音源リリースも決定した。
BE:FIRST X ATEEZ「Hush-Hush」は、8月28日リリースのBE:FIRST約2年振りとなるオリジナルアルバム『2:BE』にも収録される予定だ。2023年、京セラドーム大阪にて開催されたダンス&ボーカルによる大型音楽フェス＜D.U.N.K. Showcase in KYOCERA DOME OSAKA＞にて共演を果たした両グループによるコラボレーションに期待が高まるところ。
■BE:FIRST X ATEEZ「Hush-Hush」
2024年7月1日(月)配信開始
レーベル：B-ME
配信リンク：https://BEFIRST.lnk.to/Hush-Hush
※7/1(月) 各音楽配信サービスへアクセス可能
▼Pre-Add・Pre-Save
https://avex.ffm.to/befirst_ateez_hush-hush
▼BE:FIRST X ATEEZ「Hush-Hush」展開予定
2024.7.1 “Hush-Hush” Digital Release
2024.7.1 20:00 “Hush-Hush” Music Video
2024.7.5 13:00 “Hush-Hush -☆Taku Takahashi (m-flo) remix-” Digital Release
2024.7.5 13:00 “Hush-Hush -Instrumental-” Digital Release
■BE:FIRST 2ndアルバム『2:BE』
https://befirst.lnk.to/2BE
CD
・Boom Boom Back
日本テレビ系 「スッキリ」3月エンディングテーマ UHA味覚糖「カヌレット」2023CMソング
・Smile Again
ANESSA Global Campaign Song
・Mainstream
・Grow Up
・Glorious
第102回全国高校サッカー選手権大会応援歌
・Masterplan
他、新録8曲収録予定。全15曲収録予定。
【AL+DVD2枚組(スマプラ対応)】LIVE盤
AVCD-63621/B〜C \9,350 (税込) \8,500 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【AL+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤
AVCD-63622/B \9,350 (税込) \8,500 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
＜映像収録内容＞（AVCD-63621/B〜C・AVCD-63622/B）
BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream”
2024.2.24 in 宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ
1.Boom Boom Back
2.Milli-Billi
3.Move On
4.Be Free
5.Moment
6.Softly
7.SOS
8.Don't Wake Me Up feat. BE:FIRST
9.Spin!
10.Salvia
11.Grow Up
12.Smile Again
13.Shining One
14.BF is…
15.Brave Generation
16.Betrayal Game
17.Scream
18.Grateful Pain
19.Kick Start
20.Great Mistakes
21.Bye-Good-Bye
22.Message
23.Mainstream
【AL+DVD(スマプラ対応)】MV盤
AVCD-63623/B \4,950 (税込) \4,500 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【AL+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤
AVCD-63624/B \4,950 (税込) \4,500 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
＜映像収録内容＞（AVCD-63623/B・AVCD-63624/B）
1.Boom Boom Back -Music Video-
2.Smile Again -Music Video-
3.Mainstream -Music Video-
4.Masterplan -Music Video-
5.Glorious -Special Movie-
他、新曲のMusic Videoも収録予定。
【AL(スマプラ対応)】
AVCD-63625 \3,630 (税込) \3,300 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【AL+DVD3枚組(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
AVC1-63626/B〜D \14,300 (税込) \13,000 (税抜)
仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様
特典(ｺﾝﾃﾝﾂ) : スマプラフォト
特典(封入) : フォトブック
【AL+Blu-ray Disc2枚組(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
AVC1-63627/B〜C \14,300 (税込) \13,000 (税抜)
仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様
特典(ｺﾝﾃﾝﾂ) : スマプラフォト
特典(封入) : フォトブック
＜映像収録内容＞（AVC1-63626/B〜D・AVC1-63627/B〜C）
Music Video
1.Boom Boom Back -Music Video-
2.Smile Again -Music Video-
3.Mainstream -Music Video-
4.Masterplan -Music Video-
5.Glorious -Special Movie-
他、新曲のMusic Videoも収録予定。
LIVE
BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream”
2024.2.24 in 宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ
1.Boom Boom Back
2.Milli-Billi
3.Move On
4.Be Free
5.Moment
6.Softly
7.SOS
8.Don't Wake Me Up feat. BE:FIRST
9.Spin!
10.Salvia
11.Grow Up
12.Smile Again
13.Shining One
14.BF is…
15.Brave Generation
16.Betrayal Game
17.Scream
18.Grateful Pain
19.Kick Start
20.Great Mistakes
21.Bye-Good-Bye
22.Message
23.Mainstream
【AL(スマプラ対応)】初回受注限定 BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズ
AVZ1-63628 \6,050 (税込) \5,500 (税抜)
仕様 : 紙ジャケット
特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
同梱 : 2:BE クリアボトル＋クリアステッカー (1枚)
■特典詳細
ジャケットサイズステッカー（全8種よりランダム1種）
※一部取り扱いがない店舗もございますのでご確認の上ご購入下さい。
※BMSG MUSIC SHOP専売商品のAVC1-63626・AVC1-63627は対象外となります。
■リリース記念グッズ
グッズ販売期間：2024/07/17〜2024/07/23
グッズお届け日：2024/08/27（予定）
https://bmsg.shop/
※こちらはBMSG SHOPのみでのグッズ販売となります。
CD予約・ご購入サイトとは異なりますのでご注意ください。
＜グッズラインナップ＞
・アクリルチャームキーホルダー（全7種類）
・アクリルスタンド（全7種類）
・シークレットステッカー3枚セット（全8種類・ランダム）
・グラス（1種）
・コースター（1種）
・キーホルダー（1種）
配信情報
2024年7月12日(金)0時（日本時間）より世界配信
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D7CB97JG
関連リンク
◆BE:FIRSTオフィシャルサイト