BE:FIRSTとATEEZがコラボ楽曲「Hush-Hush」を7月1日より配信リリースすることが発表となった。共にヒップホップ / ラップミュージックにルーツを持ちながらそれぞれのスタイルを確立しているBE:FIRST X ATEEZのコラボレーションは、双方の特性を研ぎ澄ます形で最高のフュージョンを見せた。「Hush-Hush」はバウンシーなドラムの上で疾走するシンセのアルペジオ、両グループのメンバーが交互に登場してはスタンスを見せつけて行くスリリングなナンバーだ。足し算と引き算を用いたジェットコースターのような展開で世界で最も短い3分間を作り上げた。

■BE:FIRST 2ndアルバム『2:BE』



2024年8月28日発売
CD
・Boom Boom Back日本テレビ系 「スッキリ」3月エンディングテーマ UHA味覚糖「カヌレット」2023CMソング
・Smile AgainANESSA Global Campaign Song
・Mainstream
・Grow Up
・Glorious第102回全国高校サッカー選手権大会応援歌
・Masterplan
他、新録8曲収録予定。全15曲収録予定。