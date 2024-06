個人事務所を設立し、ソロアーティストとして始動したPENTAGONのキノ。そんな彼から、Kstyleをご覧の皆さんにメッセージが到着!久しぶりにKstyleに登場したキノは、今年5月にリリースした1st EP「If this is love, I want a refund」を紹介。同作では統括プロデューサーとして、全曲の作詞作曲に参加し、様々な“愛の感情”を表現しているとのこと。また、タイトル曲「Broke My Heart」のリスニングポイントも伝え「皆さんにも共感してもらえると思います」と自信たっぷりに話しています。

キノは昨年12月、個人事務所「NAKED」を設立。独立後、デジタルシングル「Fashion Style」「Freaky Love」のリリースやソロコンサートなどを通じて、自分だけの音楽の世界を披露。今年4月と5月には、ソロとして2度目となる来日公演を横浜と大阪で開催し、日本ファンと充実した時間を過ごしました。これから“オールラウンダーアーティスト”として活躍していくキノの姿から、目が離せません!