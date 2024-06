2024年7月3日から日本国内で新紙幣が発行されることに合わせ、あの「人生ゲーム」でも“新紙幣”が採用されることになった。

10月19日発売のシリーズ歴代79作目となる新作『人生ゲームFIRE』では、本作でお馴染みのドル札紙幣に代わり、円紙幣が採用されているという。紙幣に書かれた金額は10万円〜1000万円と、現実の日本では採用されていないものになるが、どのお札にも「何やら顔なじみのある偉人風」の人物達が描かれているのが特徴的だ。

▲新紙幣に採用された偉人たちにまつわる職業カードも導入されている

もちろん紙幣だけでなく、マス目も一新。「猫ミーム」「デジタルデトックス」「AI生成動画」「平成ファッション」「推し」「よく眠れるパジャマ」「ブレイキン」と、昨今のトレンドワードが目白押しだ。

またタイトルの「FIRE」は、経済的自立と早期リタイアを意味するFinancial Independence, Retire Earlyの頭文字と、情熱の炎(FIRE)のダブルミーニング。通常のルーレットに加えて2つ目のルーレットとなる「FIREルーレット」が設置され、投資の成功・失敗がそのルーレットによって決定づけられる。

さらに「推しの全国ツアーが決定!遠征のため1回休み」「仕事に燃えて業績アップ!200万円もらう」などの“情熱が燃え上がる”マスに止まると「FIREポイントカード」(FP)を獲得。FPはランクアップ・転職・FIREルーレットの回し直しなど、ゲームを有利にすることに役立つほか、最終的な所持数によって、3種類あるゴールの中から進めるゴールが決定する。

なお、人生ゲーム内での新紙幣発行にちなんで、当選者が人生ゲームの紙幣の肖像になることができる「あなたの顔をお札にします」キャンペーンを6月25日から実施。X(旧Twitter)にてタカラトミーの公式アカウントをフォローし、該当のポストをリポストすると、抽選で5名に「ご本人様の顔写真入りゲーム内紙幣セット」が当たる。

『人生ゲームFIRE』は5500円(税込み)で、全国の玩具売り場やインターネットショップにて販売予定だ。

人生ゲームFIRE|商品情報|人生ゲーム|タカラトミー:

https://www.takaratomy.co.jp/products/jinsei/product/fire/

(C) 1968,2024 Hasbro. All Rights Reserved. (C) TOMY

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)