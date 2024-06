Travis Japanアリーナツアー『Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity』が映像作品化

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■完全生産限定盤には、メンバーがライブ本編を観ながらトークするビジュアルコメンタリーや、「Love Tag」「LEVEL UP」のダンスショット映像などを特典映像として収録!

Travis Japanが、2023年12月にリリースした1stアルバム『Road to A』を携えて、今年1月4日から開催したアリーナツアー『Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity』が映像作品化、8月14日にBlu-rayとDVDでリリースされる。

このツアーでは全国8ヵ所29公演で約31万人を動員し、ツアー最終日には9月からスタートする初のワールドツアーを発表した。

映像作品は、完全生産限定盤、初回盤、通常盤で発売され、ライブ本編(137分)の他、それぞれ異なった内容の特典映像を収録したDISC2が付随。

完全生産限定盤のDISC2には、メンバーがライブ本編を観ながらトークする「Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity -ビジュアルコメンタリー-」や、「Love Tag」と「LEVEL UP」ダンスショット映像などトータルタイム144分の特典映像を収録。60ページのフォトブックとアクリルキーホルダーも封入される。

初回盤の特典映像には、「Road to Authenticity -ツアードキュメント-」、「Swing My Way」と「Till The Dawn」のソロアングルなど計151分の映像を収録。60ページのフォトブックも封入される。

初回プレス分はスリーブケース入りとなる通常盤には、特典映像として横浜アリーナで行われた初日公演のダイジェスト(約40分)を収録。12ページのフォトブックも封入される。また、

また、先着購入特典として、完全生産限定盤にはクリアファイル、初回盤にはクリアポスター、通常盤には7種類のトレーディングカードが用意されている。

今回の発表に合わせて本作のショートティザーも公開された。

リリース情報

2024.06.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Sweetest Tune」

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/