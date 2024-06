Aimer、TVアニメ 『狼と香辛料』第2クールOPテーマ担当決定！タイトルは「Sign（サイン）」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「長い旅を続ける二人を、各話でこの曲が、やさしく送り出せますよう」(Aimer)

Aimerが、TVアニメ『狼と香辛料MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』第2クールオープニングテーマを担当することが決定した。

KADOKAWA電撃文庫にて発行されている、第12回電撃小説大賞“銀賞”を受賞し、2021年にシリーズ15周年を迎えた大人気ライトノベル『狼と香辛料』。4月よりテレビ東京ほかにて放送中の本作の第2クールが、7月1日よりスタートする。

Aimerが歌うオープニングテーマのタイトルは「Sign」(読み:サイン)。『狼と香辛料』の作品が持つ切なく広大な世界観と、主人公・ロレンスとヒロイン・ホロのあらたな旅路を音楽で彩る。

主題歌の一部を聴くことを聴くことができる、最新PVも公開。「Sign」のリリース情報等は、追って発表される。

現在Aimerは2019年以来5年ぶりとなる海外ワンマンツアー『Aimer 3 nuits tour 2024』を開催中。上海2公演、台湾2公演、香港1公演、合計3都市5公演すべてのチケットが即時完売。上海メルセデス・ベンツアリーナ公演は、2日間あわせて約2万4,000人を動員し、「日本人ソロアーティスト初」となる、メルセデス・ベンツアリーナでのワンマンライブ2days開催という快挙を達成した。

7月9日の香港・ASIA WORLD EXPO HALL10公演で海外ワンマンツアーはファイナルを迎え、10月からは、日本国内・全国10都市19公演をまわるホールツアーも決定している。

リリース情報

2024.06.05 ON SALE

EP『遥か / 800 / End of All / Ref:rain -3 nuits ver.-』

TVアニメ『狼と香辛料』番組サイト

https://spice-and-wolf.com/

Aimer OFFICIAL SITE

https://www.aimer-web.jp/