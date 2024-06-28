Travis Japan、全国ツアー円盤化決定 特典詳細も発表【Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity】
【モデルプレス＝2024/06/28】Travis Japanが、今年1月〜5月に開催した全国アリーナツアー「Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity」が映像商品化され、8月14日にリリースされることが決定した。
【写真】Travis Japan、世界6都市巡る“初のワールドツアー”開催
昨年12月にリリースした1stアルバムとなる「Road to A」を携えて、今年1月4日から開催していたアリーナツアー「Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity」。このツアーでは全国8カ所29公演で約31万人を動員し、ツアー最終日には9月からスタートする初のワールドツアーを発表した。
この映像作品は、完全生産限定盤、初回盤、通常盤があり、それぞれBlu-rayとDVDが選択でき、ライブ本編（137分収録）他、それぞれ異なった内容の特典映像を収録したDISC2が付随する。
完全生産限定盤では、特典映像としてDISC2にメンバーがライブ本編を観ながらトークする「Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity -ビジュアルコメンタリー-」や、「Love Tag」と「LEVEL UP」ダンスショット映像など144分収録される。また60ページのフォトブックとアクリルキーホルダーも封入される。
初回盤の特典映像には、「Road to Authenticity -ツアードキュメント-」や「Swing My Way」と「Till The Dawn」ソロアングルなど151分収録され、60ページのフォトブック入り。通常盤の特典映像は、横浜アリーナで行われた初日公演のダイジェストを約40分収録。12ページのフォトブック付きで、さらに初回プレスはスリーブケース入りとなる。
また先着購入特典として、完全生産限定盤にはクリアファイル、初回盤にはクリアポスター、通常盤には7種類のトレーディングカードが決定している。発表に合わせて、Short Teaserも公開された。（modelpress編集部）
・完全生産限定盤
【BD】【DVD】
・ Disc1：本編（137分）
Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity
・Disc2：特典映像（144分）
Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity -ビジュアルコメンタリー-
「Love Tag」ダンスショット
「LEVEL UP」ダンスショット
＜グッズ＞フォトブック（60P） ＋ アクリルキーホルダー
・初回盤
【BD】【DVD】
・ Disc1：本編（137分）
Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity
・Disc2：特典映像 （151分）
Road to Authenticity -ツアードキュメント-
「Swing My Way」ソロアングル
「Till The Dawn」ソロアングル
＜グッズ＞ フォトブック（60P）
・通常盤
・初回プレス生産分 ※スペシャルスリーブ付き【BD】【DVD】
・通常生産分【BD】【DVD】
・ Disc1：本編（137分）
Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity
・Disc2：特典映像 （37分）
初日公演ダイジェスト ＠横浜アリーナ 2024.01.04
・本編収録曲（全形態共通）
1. DRIVIN' ME CRAZY
2. My Dreamy Hollywood
3. JUST DANCE！
4. Unique Tigers
5. Okie Dokie！
6. Swing My Way
7. 夢のHollywood
8. Seasons of Gold
9. So Sunday
10. Still on a journey
11. Keep On Smiling
12. Charging！
13. Talk it! Make it！
14. Bro :) 《松田 / 松倉》
15. Day Off 《宮近 / 川島》
16. Paranoia 《中村 / 七五三掛 / 吉澤》
17. Turn Up The Vibe
18. Happy Groovy （Jazz ver.）
19. Till The Dawn
20. Candy Kiss
21. PARTY UP LIKE CRAZY
22. Moving Pieces
23. The Show
24. 99 PERCENT
25. Lock Lock
26. Love Tag
27. LEVEL UP
28. King of the Jungle
29. BIG BANG BOY
30. Together N
・先着購入特典
完全生産限定盤：クリアファイル（B5）
初回盤：クリアポスター（B4）
通常盤：トレーディングカード7種セット
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【写真】Travis Japan、世界6都市巡る“初のワールドツアー”開催
◆「Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity」円盤化決定
昨年12月にリリースした1stアルバムとなる「Road to A」を携えて、今年1月4日から開催していたアリーナツアー「Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity」。このツアーでは全国8カ所29公演で約31万人を動員し、ツアー最終日には9月からスタートする初のワールドツアーを発表した。
完全生産限定盤では、特典映像としてDISC2にメンバーがライブ本編を観ながらトークする「Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity -ビジュアルコメンタリー-」や、「Love Tag」と「LEVEL UP」ダンスショット映像など144分収録される。また60ページのフォトブックとアクリルキーホルダーも封入される。
初回盤の特典映像には、「Road to Authenticity -ツアードキュメント-」や「Swing My Way」と「Till The Dawn」ソロアングルなど151分収録され、60ページのフォトブック入り。通常盤の特典映像は、横浜アリーナで行われた初日公演のダイジェストを約40分収録。12ページのフォトブック付きで、さらに初回プレスはスリーブケース入りとなる。
また先着購入特典として、完全生産限定盤にはクリアファイル、初回盤にはクリアポスター、通常盤には7種類のトレーディングカードが決定している。発表に合わせて、Short Teaserも公開された。（modelpress編集部）
◆「Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity」商品情報
・完全生産限定盤
【BD】【DVD】
・ Disc1：本編（137分）
Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity
・Disc2：特典映像（144分）
Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity -ビジュアルコメンタリー-
「Love Tag」ダンスショット
「LEVEL UP」ダンスショット
＜グッズ＞フォトブック（60P） ＋ アクリルキーホルダー
・初回盤
【BD】【DVD】
・ Disc1：本編（137分）
Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity
・Disc2：特典映像 （151分）
Road to Authenticity -ツアードキュメント-
「Swing My Way」ソロアングル
「Till The Dawn」ソロアングル
＜グッズ＞ フォトブック（60P）
・通常盤
・初回プレス生産分 ※スペシャルスリーブ付き【BD】【DVD】
・通常生産分【BD】【DVD】
・ Disc1：本編（137分）
Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity
・Disc2：特典映像 （37分）
初日公演ダイジェスト ＠横浜アリーナ 2024.01.04
・本編収録曲（全形態共通）
1. DRIVIN' ME CRAZY
2. My Dreamy Hollywood
3. JUST DANCE！
4. Unique Tigers
5. Okie Dokie！
6. Swing My Way
7. 夢のHollywood
8. Seasons of Gold
9. So Sunday
10. Still on a journey
11. Keep On Smiling
12. Charging！
13. Talk it! Make it！
14. Bro :) 《松田 / 松倉》
15. Day Off 《宮近 / 川島》
16. Paranoia 《中村 / 七五三掛 / 吉澤》
17. Turn Up The Vibe
18. Happy Groovy （Jazz ver.）
19. Till The Dawn
20. Candy Kiss
21. PARTY UP LIKE CRAZY
22. Moving Pieces
23. The Show
24. 99 PERCENT
25. Lock Lock
26. Love Tag
27. LEVEL UP
28. King of the Jungle
29. BIG BANG BOY
30. Together N
・先着購入特典
完全生産限定盤：クリアファイル（B5）
初回盤：クリアポスター（B4）
通常盤：トレーディングカード7種セット
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