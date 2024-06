Travis Japan

Travis Japanが28日、昨年12月にリリースした1stアルバムとなる「Road to A」を携えて、今年1月4日から開催していたアリーナツアー「Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity」が、映像商品化され、8月14日にリリースすることが発表された。発表に合わせて、Short Teaserも公開されている。

【動画】公開された‘Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity’ Short Teaser

このツアーでは全国8カ所29公演で約31万人を動員し、ツアー最終日には9月からスタートする初のワールドツアーを発表した。

この映像作品は、完全生産限定盤、初回盤、通常盤があり、それぞれBlu-rayとDVDが選択でき、ライブ本編(137分収録)他、それぞれ異なった内容の特典映像を収録したDISC2が付随する。

完全生産限定盤では、特典映像としてDISC2にメンバーがライブ本編を観ながらトークする「Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity -ビジュアルコメンタリー-」や、「Love Tag」と「LEVEL UP」ダンスショット映像など144分収録される。また60ページのフォトブックとアクリルキーホルダーも封入される。

初回盤の特典映像には、「Road to Authenticity -ツアードキュメント-」や「Swing My Way」と「Till The Dawn」ソロアングルなど151分収録され、60ページのフォトブックが封入される。

通常盤の特典映像は、横浜アリーナで行われた初日公演のダイジェストを約40分収録。12ページのフォトブックも封入される。さらに初回プレスはスリーブケース入りとなる。

また先着購入特典として、完全生産限定盤にはクリアファイル、初回盤にはクリアポスター、通常盤には7種類のトレーディングカードが決定している。