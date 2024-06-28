Travis Japan、最新アリーナツアーが8・14映像化 ビジュアルコメンタリー＆ソロアングル映像など特典も発表
7人組グループ・Travis Japanが、8月14日にアリーナツアー『Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity』を映像化したDVD＆Blu-rayを発売することを決定した。今年1月4日の横浜アリーナを皮切りに全国8ヶ所29公演で約31万人を動員。完全生産限定盤、初回盤、通常盤があり、ライブ本編（137分収録）ほか、それぞれ異なった内容の特典映像を収録したDISC2が付随する。
【写真】川島如恵留と愛らしい猫たち
完全生産限定盤では、特典映像としてDISC2にメンバーがライブ本編を観ながらトークする「Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity -ビジュアルコメンタリー-」や、「Love Tag」と「LEVEL UP」ダンスショット映像など144分収録される。また60ページのフォトブックとアクリルキーホルダーも封入される。
初回盤の特典映像には、「Road to Authenticity -ツアードキュメント-」や「Swing My Way」と「Till The Dawn」ソロアングルなど151分収録され、60ページのフォトブックが封入される。通常盤の特典映像は、初日公演のダイジェストを約40分収録。12ページのフォトブックも封入される。さらに初回プレスはスリーブケース入りとなる。
また先着購入特典として、完全生産限定盤にはクリアファイル、初回盤にはクリアポスター、通常盤には7種類のトレーディングカードが決定。発表に合わせて、Short Teaserも公開されている。
■完全生産限定盤
【BD】7970円（税込み）
【DVD】7450円（税込み）
Disc1：本編（137分）
・Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity
Disc2：特典映像（144分）
Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity -ビジュアルコメンタリー-
「Love Tag」ダンスショット
「LEVEL UP」ダンスショット
＜グッズ＞フォトブック（60P）＋ アクリルキーホルダー
■初回盤
【BD】7270円（税込み）
【DVD】6,750（税込み）
Disc1：本編（137分）
Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity
Disc2：特典映像 （151分）
・Road to Authenticity -ツアードキュメント-
・「Swing My Way」ソロアングル
・「Till The Dawn」ソロアングル
＜グッズ＞ フォトブック（60P）
■通常盤
初回プレス生産分 ※スペシャルスリーブ付き
【BD】5980円（税込み）
【DVD】5460円（税込み）
通常生産分
【BD】5980円（税込み）
【DVD】5460円（税込み）
Disc1：本編（137分）
・Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity
Disc2：特典映像 （37分）
・初日公演ダイジェスト ＠横浜アリーナ 2024.01.04
完全生産限定盤では、特典映像としてDISC2にメンバーがライブ本編を観ながらトークする「Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity -ビジュアルコメンタリー-」や、「Love Tag」と「LEVEL UP」ダンスショット映像など144分収録される。また60ページのフォトブックとアクリルキーホルダーも封入される。
初回盤の特典映像には、「Road to Authenticity -ツアードキュメント-」や「Swing My Way」と「Till The Dawn」ソロアングルなど151分収録され、60ページのフォトブックが封入される。通常盤の特典映像は、初日公演のダイジェストを約40分収録。12ページのフォトブックも封入される。さらに初回プレスはスリーブケース入りとなる。
また先着購入特典として、完全生産限定盤にはクリアファイル、初回盤にはクリアポスター、通常盤には7種類のトレーディングカードが決定。発表に合わせて、Short Teaserも公開されている。
■完全生産限定盤
【BD】7970円（税込み）
【DVD】7450円（税込み）
Disc1：本編（137分）
・Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity
Disc2：特典映像（144分）
Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity -ビジュアルコメンタリー-
「Love Tag」ダンスショット
「LEVEL UP」ダンスショット
＜グッズ＞フォトブック（60P）＋ アクリルキーホルダー
■初回盤
【BD】7270円（税込み）
【DVD】6,750（税込み）
Disc1：本編（137分）
Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity
Disc2：特典映像 （151分）
・Road to Authenticity -ツアードキュメント-
・「Swing My Way」ソロアングル
・「Till The Dawn」ソロアングル
＜グッズ＞ フォトブック（60P）
■通常盤
初回プレス生産分 ※スペシャルスリーブ付き
【BD】5980円（税込み）
【DVD】5460円（税込み）
通常生産分
【BD】5980円（税込み）
【DVD】5460円（税込み）
Disc1：本編（137分）
・Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity
Disc2：特典映像 （37分）
・初日公演ダイジェスト ＠横浜アリーナ 2024.01.04