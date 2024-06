7人組グループ・Travis Japanが、8月14日にアリーナツアー『Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity』を映像化したDVD&Blu-rayを発売することを決定した。今年1月4日の横浜アリーナを皮切りに全国8ヶ所29公演で約31万人を動員。完全生産限定盤、初回盤、通常盤があり、ライブ本編(137分収録)ほか、それぞれ異なった内容の特典映像を収録したDISC2が付随する。

完全生産限定盤では、特典映像としてDISC2にメンバーがライブ本編を観ながらトークする「Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity -ビジュアルコメンタリー-」や、「Love Tag」と「LEVEL UP」ダンスショット映像など144分収録される。また60ページのフォトブックとアクリルキーホルダーも封入される。初回盤の特典映像には、「Road to Authenticity -ツアードキュメント-」や「Swing My Way」と「Till The Dawn」ソロアングルなど151分収録され、60ページのフォトブックが封入される。通常盤の特典映像は、初日公演のダイジェストを約40分収録。12ページのフォトブックも封入される。さらに初回プレスはスリーブケース入りとなる。また先着購入特典として、完全生産限定盤にはクリアファイル、初回盤にはクリアポスター、通常盤には7種類のトレーディングカードが決定。発表に合わせて、Short Teaserも公開されている。■完全生産限定盤【BD】7970円(税込み)【DVD】7450円(税込み)Disc1:本編(137分)・Travis Japan Concert Tour 2024 Road to AuthenticityDisc2:特典映像(144分)Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity -ビジュアルコメンタリー-「Love Tag」ダンスショット「LEVEL UP」ダンスショット<グッズ>フォトブック(60P)+ アクリルキーホルダー■初回盤【BD】7270円(税込み)【DVD】6,750(税込み)Disc1:本編(137分)Travis Japan Concert Tour 2024 Road to AuthenticityDisc2:特典映像 (151分)・Road to Authenticity -ツアードキュメント-・「Swing My Way」ソロアングル・「Till The Dawn」ソロアングル<グッズ> フォトブック(60P)■通常盤初回プレス生産分 ※スペシャルスリーブ付き【BD】5980円(税込み)【DVD】5460円(税込み)通常生産分【BD】5980円(税込み)【DVD】5460円(税込み)Disc1:本編(137分)・Travis Japan Concert Tour 2024 Road to AuthenticityDisc2:特典映像 (37分)・初日公演ダイジェスト @横浜アリーナ 2024.01.04