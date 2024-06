JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニーは6月27日、東京駅のエキナカ商業施設「グランスタ東京」で販売する、東京駅限定の定番スイーツを対象とした「東京駅限定 定番手土産スイーツ 売上ランキングTOP10」を発表した。同ランキングは2024年5月1日〜5月31日の実店舗売上金額の集計に基づき作成された。(年間を通して販売している通常商品のスイーツが対象。期間限定商品は対象外)

東京駅限定 定番手土産スイーツ 売上ランキングTOP10

1位:COCORIS「サンドクッキー ヘーゼルナッツと木苺(6個入)」(1,560円)

2位:ザ・メープルマニア「メープルクッキー詰合せ缶(2種各8枚入)」(2,500円)

3位:ヒトツブ カンロ「グミッツェルBOX 6個セット 東京駅限定」(1,000円)

4位:喫茶店に恋して。「クレームブリュレタルト 8個入」(1,674円)

5位:じゃがボルダ「Calbee+×東京ばな奈 じゃがボルダ 黄金コンソメ味(4袋入)」(993円)

6位:nuevo by BUNMEIDO「メープル カスティーラ(6個入)」(1,296円)」(993円)

7位:THE DROS「フィナンシェ[カマンベール&レモン](5個入)」(1,296円)

8位:Now on Cheese♪ Hello, Tokyo Station!「チーズケーキサンド」(1個 410円)

9位:Ivorish「フレンチトーストフィナンシェ バニラ&ミルク(6個入)」(1,188円)

10位:BURDIGALA TOKYO「広尾のビスチィーヌ アソート8個入り」(2,300円)

Terra Saison「フルーツ生トリュフ アップルマンゴー(3個入)」(1,404円)

カファレル「リモーネアールグレイ」(カット572円、ホール2,484円)

GOOD NEWS TOKYO「バターのいとこ いちごチョコ3枚入」(972円)

○東京駅限定 定番手土産スイーツ 売上ランキングTOP101位は、"木の実"をテーマにしたスイーツ専門店「COCORIS」の「サンドクッキー ヘーゼルナッツと木苺(6個入)」(1,560円)だった。濃厚なヘーゼルナッツペーストと風味豊かな木苺ペーストを、スペイン産ミルクチョコレートとオリジナルのクッキーでサンドした商品。2位は、「ザ・メープルマニア」の「メープルクッキー詰合せ缶(2種各8枚入)」(2,500円)が初ランクイン。グランスタ東京限定商品の「メープルショコラクッキー」と、定番人気の「メープルバタークッキー」を詰合せた限定缶。高級感のあるゴールドの缶に入った、お手土産にぴったりな商品。3位は「ヒトツブ カンロ」の「グミッツェルBOX 6個セット 東京駅限定」(1,000円)だった。外側はパリッと、中はしっとりとした次世代食感グミ「グミッツェル」の6個セット。なお、同商品の購入は混雑緩和のため、デジタル整理券を導入している。ヒトツブカンロ公式LINEより、翌日分の整理券を受け取ることができる。4位には「喫茶店に恋して。」の「クレームブリュレタルト 8個入」(1,674円)が初ランクインした。パリとろ食感のひとくちブリュレ。バニラ香るプディング風クリームを、直火でパリッとキャラメリゼ。中からほろ苦いキャラメルソースがとろ〜り。5位は「じゃがボルダ」の「Calbee+×東京ばな奈 じゃがボルダ 黄金コンソメ味(4袋入)」(993円)で、こちらも初ランクイン。黄金色に輝く澄んだコンソメスープをイメージし、雑味やアクを丁寧に取り除いて、手間暇かけて作ったような上品な味わい。味付けは、和食の名店「広尾 小野木」が監修。ポテトチップスの定番フレーバーであるコンソメ味を、鶏肉や野菜の旨味を引き出して、シンプルながら奥深い味わいに仕上げた。6位は「nuevo by BUNMEIDO」の「メープル カスティーラ(6個入)」(1,296円)。卵・砂糖・小麦・水飴だけのシンプルなカステラは、卵のコクが美味しさの秘密だとか。メープルシロップを加えることで、しっとり濃厚なメープルの香りも楽しめる、スティックタイプの焼き菓子。7位は「THE DROS」の「フィナンシェ[カマンベール&レモン](5個入)」(1,296円)が初ランクイン。クリーミーなカマンベールと、レモンの上品な酸味が織りなす、異国情緒あふれる味わいのフィナンシェ。レモンミンチの食感がアクセントに。8位は「Now on Cheese♪ Hello, Tokyo Station!」の「チーズケーキサンド」(1個 410円)。北海道産生クリームとオーストラリア産クリームチーズを使用し、じっくりと低温で焼き上げたなめらかなチーズケーキを、しっとりとしたサブレでサンドした商品。9位は「Ivorish」の「フレンチトーストフィナンシェ バニラ&ミルク(6個入)」(1,188円)が初ランクイン。ふんわりとしたフィナンシェの食感、芳醇なバニラの香り、コクのあるミルクの味わいをが堪能できる一品。10位は「BURDIGALA TOKYO」の「広尾のビスチィーヌ アソート8個入り」(2,300円)。広尾に住む「マダム・ビスチィーヌ」が愛犬と散歩を楽しむパッケージ。5種類のスパイスを独自にブレンドし焼き上げたビスキュイにガナッシュをサンドした。クランベリーチーズ4個、マロングラッセ2個、リッシュピスターシュ2個入り。○新商品・夏らしい旬の東京駅限定スイーツグランスタ東京ではこの他にも、夏らしい旬のスイーツとして、濃厚なアップルマンゴーのコンポートをホワイトチョコレートクリームのトリュフで包み込んだフルーツ生トリュフ「アップルマンゴー(3個入)」(1,404円)や、アールグレイの茶葉が香るスポンジにレモンクリームを包み込んだ「リモーネアールグレイ」(カット572円、ホール2,484円)、「バターのいとこ」の東京駅限定フレーバー「バターのいとこ いちごチョコ3枚入」(972円)などを販売している。