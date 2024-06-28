JUN SKY WALKER(S)、対バンツアー第二弾発表にjealkb、THE BAWDIES、四星球
JUN SKY WALKER(S)が9月より、全6ヵ所の対バンツアー＜狼煙上がる時＞を開催する。先ごろアナウンスされた第一弾ゲスト発表に続いて、第二弾が発表となった。
◆JUN SKY WALKER(S) 画像
発表されたのは対バンツアー後半の3組。11月3日の東京・下北沢Shangri-La公演にjealkb、11月8日の愛知・名古屋ElectricLadyLand公演にTHE BAWDIES、11月16日の埼玉・HEAVEN’S ROCKさいたま新都心 VJ-3公演に四星球が出演する。
■＜対バンツアー2024「狼煙上がる時」＞
w/ SA
10月13日(日) 梅田 Club QUATTRO
w/ ハルカミライ
11月01日(金) 長野 CLUB JUNK BOX
w/ ROTTENGRAFFTY
11月03日(日) 下北沢 Shangri-La
w/ jealkb
11月08日(金) 名古屋 ElectricLadyLand
w/ THE BAWDIES
11月16日(土) HEAVEN’S ROCKさいたま新都心 VJ-3
w/ 四星球
▼チケット
前売り 5,500円(＋ドリンク代)
一般発売(横浜、梅田、長野公演)：7/6(土)10:00〜
【オフィシャルFC先行】(下北沢、名古屋、さいたま公演)
受付期間：6/29(土)12:00〜7/7(日)23:59
【オフィシャルHP先行】(下北沢、名古屋、さいたま公演)
受付期間：7/13(土)12:00〜7/25(木)23:59
https://eplus.jp/junskywalkers24-of/
関連リンク
◆JUN SKY WALKER(S) オフィシャルX
◆JUN SKY WALKER(S) オフィシャルInstagram
◆JUN SKY WALKER(S) オフィシャルYouTubeチャンネル