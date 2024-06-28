FANTASTIC◇CIRCUS活動休止、11月より開催の東名阪ツアー以降はSHUN.復帰を待機
FANATIC◇CRISISの石月 努(Vo)、kazuya(G)、SHUN.(G)によるFANTASTIC◇CIRCUSが、11月より開催の東名阪ツアー＜THE.LAST.INNOCENT＞以降、一旦活動を休止することが明らかとなった。
◆FANTASTIC♢CIRCUS 画像
FANTASTIC◇CIRCUSは2024年からSHUN.の持病が悪化、アルバム『BEST SINGLES 2001-2004 / AGAIN 2024』(2024年2月発表)を掲げたリリース記念Zepp Shinjuku公演は、石月 努とkazuyaの2名で実施された。
そしてツアー＜THE.LAST.INNOCENT＞後、FANTASTIC◇CIRCUSは一旦活動をストップし、療養中のSHUN.復帰を待つとのことだ。同ツアーの先行チケット受付は本日6月28日18時より。
■東名阪ツアー＜THE.LAST.INNOCENT＞
open16:30 / start17:00
（問）SOGO OSAKA 06-6344-3326
11月16日(土) 愛知・DIAMOND HALL
open16:30 / start17:00
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
12月14日(土) 東京・EX THEATER ROPPONGI
open16:30 / start17:30
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
▼チケット
前売り \8.800-(税込 / ドリンク代別)
※全席指定席
※3歳以上有料(3歳未満入場不可)
一般発売：9/7(土)10:00〜
【先行チケット】
受付期間：6/28(金)18:00〜7/7(日)23:59
https://w.pia.jp/s/fantasticcircus24ofs/
■＜Live house tour2024【改 / 残像60min EDITION】＞
09月28日(土) 大阪・OSAKA MUSE
・DAY：open15:00 / start15:30
・NIGHT：open17:30 / start18:00
（問）OSAKA MUSE 06-6245-5389
【改 / MASK】
09月29日(日) 愛知・Electric Lady Land
・DAY：open15:00 / start15:30
・NIGHT：open17:30 / start18:00
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
【改 / MARBLE】
10月05日(土) 東京・Veats Shibuya
・DAY：open14:45 / start15:30
・NIGHT：open17:30 / start18:15
（問）Veats Shibuya 03-5467-6390
▼チケット
前売り \6,500-(税込 / ドリンク代別)
※年齢制限：3歳以上有料。2歳以下入場不可
一般発売：8/10(土)10:00〜
■ライブ＜Shinjuku ReNY 10th presents FANTASTIC◇CIRCUS【PERFECT UNSTABLE SHOW】＞
open18:00 / start18:30
▼チケット
前売り \8,800-(税込)
※ドリンク代別
※年齢制限：3歳以上有料(2歳未満入場不可)
一般発売：2024年8月3日(土)10:00〜
（問）新宿ReNY 03-5990-5561
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