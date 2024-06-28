FANATIC◇CRISISの石月 努(Vo)、kazuya(G)、SHUN.(G)によるFANTASTIC◇CIRCUSが、11月より開催の東名阪ツアー＜THE.LAST.INNOCENT＞以降、一旦活動を休止することが明らかとなった。

◆FANTASTIC♢CIRCUS 画像

FANTASTIC◇CIRCUSは2024年からSHUN.の持病が悪化、アルバム『BEST SINGLES 2001-2004 / AGAIN 2024』(2024年2月発表)を掲げたリリース記念Zepp Shinjuku公演は、石月 努とkazuyaの2名で実施された。

9月より開催されるライブハウスツアー＜改 / 残像60min EDITION＞はインディーズ時代の楽曲を中心としたものになることがすでに明らかとなっているが、11月より開催の東名阪ツアー＜THE.LAST.INNOCENT＞はFANATIC◇CRISIS時代のアルバム『THE.LOST.INNOCENT』(1999年発表)にちなんだもので、FANTASTIC◇CIRCUSのベストオブベストなライブになるという。

そしてツアー＜THE.LAST.INNOCENT＞後、FANTASTIC◇CIRCUSは一旦活動をストップし、療養中のSHUN.復帰を待つとのことだ。同ツアーの先行チケット受付は本日6月28日18時より。

■東名阪ツアー＜THE.LAST.INNOCENT＞

11月10日(日)　大阪・BIGCAT
open16:30 / start17:00
（問）SOGO OSAKA 06-6344-3326
11月16日(土)　愛知・DIAMOND HALL
open16:30 / start17:00
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
12月14日(土)　東京・EX THEATER ROPPONGI
open16:30 / start17:30
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
▼チケット
前売り \8.800-(税込 / ドリンク代別)
※全席指定席
※3歳以上有料(3歳未満入場不可)
一般発売：9/7(土)10:00〜
【先行チケット】
受付期間：6/28(金)18:00〜7/7(日)23:59
https://w.pia.jp/s/fantasticcircus24ofs/

■＜Live house tour2024【改 / 残像60min EDITION】＞

【改 / 太陽の虜】
09月28日(土)　大阪・OSAKA MUSE
・DAY：open15:00 / start15:30
・NIGHT：open17:30 / start18:00
（問）OSAKA MUSE 06-6245-5389
【改 / MASK】
09月29日(日)　愛知・Electric Lady Land
・DAY：open15:00 / start15:30
・NIGHT：open17:30 / start18:00
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
【改 / MARBLE】
10月05日(土)　東京・Veats Shibuya
・DAY：open14:45 / start15:30
・NIGHT：open17:30 / start18:15
（問）Veats Shibuya 03-5467-6390
▼チケット
前売り \6,500-(税込 / ドリンク代別)
※年齢制限：3歳以上有料。2歳以下入場不可
一般発売：8/10(土)10:00〜

■ライブ＜Shinjuku ReNY 10th presents　FANTASTIC◇CIRCUS【PERFECT UNSTABLE SHOW】＞

9月4日(水)　東京・Shinjuku ReNY
open18:00 / start18:30
▼チケット
前売り \8,800-(税込)
※ドリンク代別
※年齢制限：3歳以上有料(2歳未満入場不可)
一般発売：2024年8月3日(土)10:00〜
（問）新宿ReNY 03-5990-5561

関連リンク

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