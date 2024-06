稲葉浩志のオフィシャルサイト“en-zine”にて、スペシャルコンテンツ“対談シリーズ”の最新映像が公開となった。その最新回は元サッカー日本代表で現在は実業家としても活躍する中田英寿。稲葉のリクエストにより実現した今回の企画では、“あまり多くを語らない”イメージのある二人が語ったお互いの印象や人生観など、稲葉独自の視点で中田の人柄を掘り下げる濃密な対談となった。

■6thソロアルバム『只者』





▲PREMIUM EDITION 表面 ▲PREMIUM EDITION 表面



▲PREMIUM EDITION 裏面 ▲PREMIUM EDITION 裏面



▲通常盤 ▲通常盤

2024年6月26日発売【PREMIUM EDITION (CD+DVD)】BMZV-8067 ¥8,800(税込)▼初回出荷生産分のみ特別仕様・ロングボックス仕様のパッケージ・撮り下ろしフォトを使用したロングポスター[A]封入(H655×W145mm)【PREMIUM EDITION (CD+Blu-ray)】BMZV-8068 ¥8,800(税込)▼初回出荷生産分のみ特別仕様・ロングボックス仕様のパッケージ・撮り下ろしフォトを使用したロングポスター[B]封入(H655×W145mm)【通常盤 (CD)】BMCV-8069 ¥3,520(税込)▼CD収録曲 ※全形態共通01. ブラックホール02. Starchaser『TCK(東京シティ競馬)』2024年度CMイメージソング03. Stray Heartsフジテレビ系木曜22時ドラマ『あなたがしてくれなくても』主題歌04. 我が魂の羅針スマートフォン向けゲーム『アスタータタリクス』エンディングテーマ05. VIVA!06. NOWReebok「INSTAPUMP FURY 94 MAGMA」CMソング07. 空夢08. Chateau Blanc09. シャッター10. BANTAM日本テレビ系『スッキリ』2月エンディングテーマ11. 気分はI am All Yours12. cocoa▼DVD / Blu-ray 収録曲<Koshi Inaba LIVE 2023 〜en3.5〜>01. 愛なき道02. The Morning Call03. Stay Free04. Golden Road05. I AM YOUR BABY06. Salvation07. 念書08. 正面衝突09. BLEED10. 静かな雨11. 波12. Little Flower13. NOW14. Okay15. YELLOW16. 羽17. 遠くまで18. ハズムセカイ19. あの命この命20. BANTAM21. CHAIN22. oh my lovehttps://bz-vermillion.com/news/240517.html