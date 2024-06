My Hair is Badの新曲「思い出をかけぬけて」が、8月9日に全国公開される『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』の主題歌に起用されることは既報のとおり。このたび同曲のミュージックビデオが公開となった。新曲「思い出をかけぬけて」は『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』のために書き下ろされたバラード曲だ。仲間や家族との思い出や絆の大切さに気づかされる同曲のミュージックビデオは、かけがえのない一瞬を共に過ごす少女2人の成長物語と、シンプルで力強いバンド演奏とで構成されたもの。楽曲の世界観を優しく丁寧に描いているほか、“糸”のモチーフは歌詞のテーマともリンクする絆を象徴するものだ。

