¡Ú¹õÀî¸¡»öÄ¹¤ÎÄêÇ¯±äÄ¹È½·è¡Û¸¡»¡¼èºà40Ç¯¤Îµ¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹°ÂÇÜÀ¯¸¢¤¬¸¡»¡¿Í»ö¤Ë²ðÆþ¤·¤¿ÍýÍ³¡ÖÏÃ¤¬¤ï¤«¤ë¸¡»ö¤ÈÈà¤ò½ÅÊõ¤·¡Ä¡×
Åìµþ¹â¸¡¸¡»öÄ¹¤À¤Ã¤¿¹õÀî¹°Ì³»á¤ÎÄêÇ¯¤ò±äÄ¹¤·¤¿³ÕµÄ·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñ¤Ë·Ð°Þ¤ò¸¡¾Ú¤Ç¤¤ëÊ¸½ñ¤Î³«¼¨¤òµá¤á¤ëÁÊ¾Ù¡£ÂçºåÃÏºÛ¤Ï6·î27Æü¡¢°ìÉôÊ¸½ñ¤Î³«¼¨¤òÌ¿¤¸¡¢¡ÖË¡²ò¼á¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¹õÀî»á¤Î¤¿¤á¤È¹Í¤¨¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Ûºù¤ò¸«¤ë²ñ¤ÎÁ°Ìëº×¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï°ÂÇÜ»á¤ÎÈë½ñ¤¬À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿
¤Ê¤¼¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ï¸¡»¡¿Í»ö¤Ë²ðÆþ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£àÆÃÁÜ¸¡»¡¼èºàÎò40Ç¯á¤Î»ö·ïµ¼Ô¤¬¡¢¤½¤Î·Ð°Þ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢¡¢¡¢¡
¸¡»¡¼óÇ¾¿Í»ö¤Ë¤Þ¤Ç²ðÆþ¤·¤¿°ÂÇÜÀ¯¸¢
¡¡À¯¼£¤È¸¡»¡¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ÂÇÜÇÉ¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¸Î¡¦°ÂÇÜ¿¸»°¤ÎÀ¯¸¢¤¬¡¢¸¡»¡¼óÇ¾¿Í»ö¤Ë²ðÆþ¤·¤¿£³Ç¯Á°¤Î¡Ö¹õÀî¹°Ì³¡¦ÎÓ¿¿¶×ÁûÆ°¡×¤¬¤Þ¤Àµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£¿Í»ö¤ò½ä¤ëË¡Ì³¡¦¸¡»¡¹â´±¤ÎÀ¯¸¢¤Ø¤Î×ÖÅÙµ¿ÏÇ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¡¢¸¡»¡¤â¹ñÌ±¤Î¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡2012Ç¯Êë¤ì¡¢Ì±¼çÅÞ¤«¤éÀ¯¸¢¤òÃ¥´Ô¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ï¡¢À¯¼£¼çÆ³¤ÎÌ¾¤Î¤â¤È¤Ç´±Î½¥°¥ê¥Ã¥×¤ò¶¯²½¤·¤¿¡£¤½¤Î¾¯¤·Á°¡¢¸¡»¡¤Ç¤ÏÂçºå¤ÈÅìµþ¤ÎÎ¾ÃÏ¸¡¤ÎÆÃÁÜÉô¤ÇÁÜºº¤ò¤á¤°¤ëÉÔ¾Í»ö¤¬È¯³Ð¡£¹ñÌ±¤«¤é¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Í¹ÊØÉÔÀµ»ö·ï¤Ç¤Î¾Úµò²þ¤¶¤ó¤È¡¢Ì±¼çÅÞÂåÉ½¤Î¾®Âô°ìÏº¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¡»¡¤ÎÉÔµ¯ÁÊ¤ò¿³ºº¤¹¤ë¸¡»¡¿³ºº²ñ¤Ë»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÁÜººÊó¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£¸¡»¡¤ÏÈ´ËÜÅª¤Ê²þ³×¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤¡¢´ØÏ¢¤ÎË¡²þÀµ¤äÍ½»»ÀÞ¾×¤Ê¤É¤ÇÀ¯³¦¥í¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ë¡Ì³¾Ê´±Ë¼Ä¹¤Î¹õÀî¤À¤Ã¤¿¡£À¯¸¢¤ÏÏÃ¤¬¤ï¤«¤ë¸¡»ö¤È¼õ¤±»ß¤á¡¢Èà¤ò½ÅÊõ¤·¤¿¡£
°ÂÇÜÀ¯¸¢¤È¤Î¶á¤µ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¹õÀî»á¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡¡¼ÂºÝ¤Ë°ÂÇÜÀ¯¸¢¤¬¸¡»¡¼óÇ¾¿Í»ö¤Ë¸ý½Ð¤·¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢2016Ç¯9·î¤ÎË¡Ì³»öÌ³¼¡´±¿Í»ö¤«¤é¤À¡£Ë¡Ì³¡¦¸¡»¡¤¬¡Ö3ÂåÀè¤Î¸¡»öÁíÄ¹¤Ë¡×¤ÈÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢·º»ö¶ÉÄ¹¤ÎÎÓ¤ò»öÌ³¼¡´±¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¿Í»ö°Æ¤òÀ¯¸¢¤¬µñÈÝ¡£ÎÓ¤È¸¡»öÇ¤´±Æ±´ü¤Ç´±Ë¼Ä¹¤Î¹õÀî¤Îµ¯ÍÑ¤òµá¤á¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö1Ç¯¸å¤Ë¤ÏÎÓ¤ò¼¡´±¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤Î´¶¿¨¤òÀ¯¸¢¤«¤éÆÀ¤¿Ë¡Ì³¾Ê¤Ï¡¢¹õÀî¤ò¼¡´±¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£¤À¤¬À¯¸¢¤ÏÎÓ¤ò¼¡´±¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ2018Ç¯1·î¡¢¸¡»¡½øÎó¥Ê¥ó¥Ð¡¼4¤ÎÌ¾¸Å²°¹â¸¡¸¡»öÄ¹¤ËÅ¾½Ð¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¹õÀî¤ò2019Ç¯1·î¡¢¸¡»¡¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤Ç¸¡»öÁíÄ¹¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¥Ý¥¹¥È¤È¤µ¤ì¤ëÅìµþ¹â¸¡¸¡»öÄ¹¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¸¡»¡¤â¡¢´°Á´¤ËÀ¯¸¢¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¯¸¢¤Ï¹õÀî¤Î¸¡»öÁíÄ¹µ¯ÍÑ¤ò¶¯¤¯´õË¾¤·¤¿¤¬¡¢¸¡»öÁíÄ¹¤Î°ðÅÄ¿É×¤Ï¡¢¹õÀî¤¬ÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2020Ç¯2·î¤Þ¤Ç¤ËÁíÄ¹¿¦¤òÁµ¾ù¤¹¤ë¤³¤È¤òµñ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î´Ö¡¢°ðÅÄÎ¨¤¤¤ë¸¡»¡¤Ï¡¢2019Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤ò¤á¤°¤ë¸øÁªË¡°ãÈ¿¡ÊÇã¼ý¡ËÍÆµ¿¤Ç¡¢°ÂÇÜÂ¦¶á¤ÎÁ°Ë¡Áê¡¦²Ï°æ¹î¹Ô¤ÈºÊ¤Î°ÆÎ¤¤òÁÜºº¡£2020Ç¯6·î¡¢2¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¡£À¯¸¢¤Ï¤³¤ì¤ò¸¡»¡¤Î¡ÖÈ¿µÕ¡×¤È¼õ¤±¼è¤á¡¢²×Î©¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¸¡»¡Â¦¤âÎ©·ï¤ËÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¡¢¶Ø¤¸¼ê¤ÎÃ¦Ë¡Åª»ÊË¡¼è°ú¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸å¤ËÈ¯³Ð¡£ÈãÈ½¤â¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ°ÂÇÜÀ¯¸¢¤¬Åìµþ¹â¸¡¸¡»öÄ¹¤Î¹õÀî¤ÎÄêÇ¯¤ò¡¢¹ñ²È¸øÌ³°÷Ë¡¤òº¬µò¤ËÈ¾Ç¯´Ö±äÄ¹¤¹¤ë°ÛÎã¤Î¿Í»ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï2020Ç¯1·îËö¤Î¤³¤È¡£Ë¡Ì³»öÌ³¼¡´±¤À¤Ã¤¿ÄÔÍµ¶µ¤¬¡¢¹õÀî¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤ÎÄêÇ¯±äÄ¹¤È¤¤¤¦´ñºö¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¼¡´ü¸¡»öÁíÄ¹´Þ¤ß¤Ç¤Î¥¦¥ë¥È¥éC¤À¤Ã¤¿¡£ÌîÅÞÂ¦¤Ï¡Ö°ãË¡¤ÊË¡²ò¼á¤Ë¤è¤ë°ãË¡¿Í»ö¤À¡×¤ÈÌÔÈ¿È¯¡£¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¼óÁê¼çºÅ¤Î¡Öºù¤ò¸«¤ë²ñ¡×Á°Ìë¤ÎÍ¼¿©²ñ¤Ç¤Î°û¿©ÂåÄó¶¡ÌäÂê¤Ê¤É¤Ç¸¡»¡¤Î¼ê¿´¤ò´üÂÔ¤·¤¿¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È´ª·«¤Ã¤¿¡£
¡¡À¯¸¢¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤¬É¬Í×¤ÈÇ§¤á¤¿¸¡»¡´´Éô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄêÇ¯±äÄ¹¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¸¡»¡Ä£Ë¡²þÀµ°Æ¤ò3·î¤Ë¾åÄø¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë½÷À¤¬¡Ö¡ô¸¡»¡Ä£Ë¡²þÀµ°Æ¤Ë¹³µÄ¤·¤Þ¤¹¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°ÉÕ¤¤Ç¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ë³ÈÂç¡£¸µ¸¡»öÁíÄ¹¤Î¾¾ÈøË®¹°¤éÍÎÏ¸¡»¡OB¤é¤â¡Ö¸¡»¡¤Ø¤ÎÉÔÅö¤Ê¿Í»ö²ðÆþ¤À¡×¤ÈÈ¿´ú¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡ÁûÆ°¤Ï°Õ³°¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤Æ½ª¤ï¤ë¡£¹õÀî¤¬¥³¥í¥Ê¤Ë¤è¤ë³°½Ð¼«½Í¤ÎÃæ¡¢¿Æ¤·¤¤¿·Ê¹µ¼Ô¤¿¤Á¤ÈÅÒ¤±Ëã¿ý¤Ë¶½¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ËË½Ïª¤µ¤ì¡¢5·î¤Ë°úÀÕ¼Ç¤¤·¤¿¤Î¤À¡£Á°¸å¤·¤ÆÀ¯¸¢¤ÏÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¤Î¸¡»¡Ä£Ë¡²þÀµ°Æ¤ÎÀ®Î©¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸¡»¡¤ÏÌ¾¸Å²°¹â¸¡¸¡»öÄ¹¤ÎÎÓ¤òµÞî±¡¢¸¡»öÁíÄ¹´Þ¤ß¤Ç¹õÀî¤Î¸åÇ¤¤Ëµ¯ÍÑ¡£ÎÓ¤ÏÆ±Ç¯7·î¡¢ÁíÄ¹¤Ë¾ºÇ¤¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Î¡ÖÌîË¾¡×¤ÏÄÙ¤¨¤¿¡£¤À¤¬°ìÏ¢¤Î¿Í»öÁûÆ°¤òÄÌ¤¸¡¢Ë¡Ì³¡¦¸¡»¡¤Ï¡¢À¯¼£¤Ë¶á¤¹¤®¤Æ¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¸¡»¡¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Îµ¿Ç°¤ò¹ñÌ±¤ËÊú¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢»þÂå¡¢Ë¡Ì³¡¦¸¡»¡¤ÏÍ¿ÅÞÀ¯¼£²È¤Î¤«¤é¤à»ö·ï¤ÎÁÜºº¤Ë¿À·Ð¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ÂÇÜ¼«¿È¤¬¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿ºù¤ò¸«¤ë²ñ¤Ê¤É¤ÎÃøÌ¾¤Ê»ö·ï¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢Ë¡Î§²ò¼á¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¸¡»¡¾åÁØÉô¤¬¡Ö¶Ú°¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤º°Ç¤ËÁò¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ô¡¹¤ÎÆÃÁÜ»ö·ï¤ò»Ø´ø¤·¤¿¸µ¸¡»¡¼óÇ¾¤Ï¡ÖÌµÍý¶Ú¤Î»ö·ï¤òÄÙ¤¹¤Î¤¬¾å¤ÎÌò³ä¡£¸½¾ì¤ÎÉ¾È½¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆÃÁÜ´´Éô¤È¼¨¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ü¥Ä¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¸¡»¡¤ÎÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸·Àµ¸øÊ¿¡¦ÉÔÊÐÉÔÅÞ¡×¤ÎÌ¾¤Î¤â¤È¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÁÜºº¤µ¤ì¤ëÂ¦¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤×ÖÅÙ¡×¤Ë¸«¤¨¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
ÊÑ¼Á¤·¤¿À¯¸¢¤È¸¡»¡¤Î´Ø·¸
¡¡¤½¤Î¸å¡¢À¯¸¢¤È¸¡»¡¤Î´Ø·¸¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£Ë¡Ì³¡¦¸¡»¡¤Ï¡¢¡ÖÀ¯¼£¤Ø¤Î×ÖÅÙ¡×ÈãÈ½¤ò¶²¤ì¡¢´±Å¡¤äË¡Áê¤Ø¤Î¶ÈÌ³Êó¹ð¤Ê¤É¤Ç¤â¶ËÎÏ¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ê¤É¤«¤éÀ¯¼£¤È¶á¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤¿¡£Ë¡Ì³¡¦¸¡»¡¼óÇ¾¤Î¿Í»ö¤ÏÎÓ¸¡»öÁíÄ¹¤Î¤â¤È¤Ç°ì¿·¡£¹õÀî¤ÎÄêÇ¯±äÄ¹ÌäÂê¤ÇÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿ÄÔ¤Ï¸¡»öÁíÄ¹¸õÊä¤«¤é³°¤ì¡¢2023Ç¯7·î¡¢ÄêÇ¯¤Þ¤Ç1Ç¯°Ê¾å¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢ÀçÂæ¹â¸¡¸¡»öÄ¹¤ÇÂà´±¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤Þ¤ÎË¡Ì³¾Ê¤Ë¤Ï¡¢¹õÀî¤Î¤è¤¦¤ËÀ¯³¦¥í¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î´´Éô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£Ë¡Ì³»öÌ³¼¡´±¤ÎÀî¸¶Î´»Ê¤Ï¡¢ÅìµþÃÏ¸¡·º»öÉô¤Ç¡Ö¤¿¤¿¤¡×¡Ê¶¯Åð¡Ë¤ä¡Ö»¦¤·¡×¡Ê»¦¿Í¡Ë¤ò°·¤¦¶¯¹ÔÈÉ¸¡»ö¤È¤·¤ÆÌÄ¤é¤·¡¢·Ù»ëÄ£¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÁÜºº¸½¾ì¤Î¾Úµò¡¢Ë¡Î§È½ÃÇ¤òÂº½Å¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤È¤µ¤ì¤ë¡£·º»ö¶ÉÄ¹¤Î¾¾²¼Íµ»Ò¤Ï½÷À½é¤ÎÆÃÁÜÉôÉûÉôÄ¹¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢·º»ö¶ÉÁíÌ³²ÝÄ¹¤ä²ñ·×²ÝÄ¹¤Ê¤É¥¨¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤òÊâ¤ó¤À¡£ÎÓ¤Î·°Æ«¤ò¼õ¤±¡¢Èà½÷¤â¸½¾ì¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÎÓ¤Î¸å¤ò¼õ¤±¤Æ¸¡»öÁíÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹ÃÈå¹ÔÉ×¤ÏÎ©Ë¡¤ÎÀìÌç²È¤À¤¬¡¢¸¡»ö¤È¤·¤Æ¤Ï¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢À¯¼£À¤Ï¥¼¥í¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£»ö¼Â¾å¡¢¸¡»¡¤ÎÁÜºº¸½¾ì¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¸µÆÃÁÜÉôÄ¹¤Ç¡¢ºÇ¹â¸¡·º»öÉôÄ¹¤Î¿¹ËÜ¹¨¤Ï¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊÀ³Ê¤À¡£¶Ú¤Î¤¤¤¤»ö·ï¤Ê¤é¡¢Î©·ï¤Ë¸þ¤±¸½¾ì¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¡£¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡þ
¡¡ÆÃÁÜ¸¡»¡¼èºàÎò40Ç¯¤ÎÂ¼»³¼£»á¤¬¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢¤¬¸¡»¡¿Í»ö¤Ë²ðÆþ¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤éÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤¬Î¢¶âÌäÂê¤Ç°ÂÇÜÇÉ¤ËÁÜºº¤Î¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ò¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡ÖÆÃÁÜ¸¡»¡¼èºàÎò40Ç¯¤Î»ö·ïµ¼Ô¤¬²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡Ø¸¡»¡VS°ÂÇÜÇÉ¡Ù±åÇ°¤ÎÎò»Ë¡×¤ÎÁ´Ê¸¤Ï¡¢¡ÖÊ¸éº½Õ½© ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÂ¼»³ ¼£¡¿Ê¸éº½Õ½© ÅÅ»ÒÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë