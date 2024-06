独占コメント到着！8人組ポップバンド・irodori、7月7日開催の無料音楽イベント「BAYSIDE MUSIC CAMP」出演決定

7月7日に開催される無料野外音楽イベント「BAYSIDE MUSIC CAMP IN TOYOSU」に、8人組ポップバンド・irodoriの出演が決定した。

irodoriは、バイオリン、マンドリン、ウッドウィンドなどを含む独特の編成で、ポップスを基盤にしながらも、アイリッシュやカントリーなどの音楽性を取り入れ、バークリー音楽大学出身者などの実力派ミュージシャンやボーカル兼映像クリエイターなど多才なメンバーが集う8人組バンドだ。

そんな彼らが出演する「BAYSIDE MUSIC CAMP IN TOYOSU」は、今回で12回目。「湾岸エリアの新しい文化を創る」をコンセプトに、江東区の豊洲公園特設ステージで気軽に楽しめるグッドミュージックを提供し、音楽を身近に感じられる環境を作り出すことを目指している。

海に面した最高のロケーションにある特設ステージは、アーバンドックららぽーと豊洲に隣接しており、買い物帰りに気軽に立ち寄ることができる。周辺ではマルシェが開催され、人気のキッチンカーも出店。開放感溢れる隣の芝生広場には家族連れが多数訪れるなど、リラックスした休日の雰囲気を満喫できる。

対バンも「daisansei」「一寸先闇バンド」など話題のアーティストが揃った今回のイベント。この機会に海の音を聞きながら、噂の「irodori」を無料ライブでチェックしてみてはいかがだろうか。

【irodori・井上泰久コメント】

みなさまごきげんよう!irodoriの井上泰久です!僕らにとって久々の野外での演奏、昨年の野外演奏では熱で全員のiPadが動かなくなるという事件もあったので、皆様も暑さにはお気をつけください笑ロケーションも最高ですし、ららぽーとも近いので僕らの音楽と共に素敵な休日を過ごしに来て頂けたら嬉しいです!

【イベント情報】

◆無料野外音楽イベントBAYSIDE MUSIC CAMP IN TOYOSU #12 supported by Eggs日時:7月7日(日)14:30〜場所:豊洲公園 特設ステージ出演:daisansei/一寸先闇バンド/irodori …and more