2024年7月5日からテレ東・BSテレ東ほかにて放送開始となるTVアニメ「グレンダイザーU」より、第1話の先行カットとあらすじが公開された。

永井豪さん原作による「UFO ロボ グレンダイザー」は、「マジンガーZ」シリーズの第3弾として1975年のアニメ放送開始より人気を博したロボットヒーローだ。

全74話の長期放送でありながら平均視聴率は20％を超え、その人気は海を渡り、欧州、中東、南米と、「マジンガーZ」などのシリーズとともに、いまだに世界中で熱狂的なファンを持つ人気作品となっている。

その伝説のアニメが約50年越しに蘇り、「グレンダイザーU」として、2024年7月5日より放送が開始される。

⇒TVアニメ「グレンダイザーU」2024年7月放送開始！

⇒新作アニメ「グレンダイザーU」制作発表会レポート！ 旧作、「宇宙円盤大戦争」の要素も拾いつつ、令和の時流をブレンドした新時代の「グレンダイザー」とは

今回、「グレンダイザーU」の第1話「砂漠に出会う二つの星」のあらすじ・先行カットが公開された。

第1話「砂漠に出会う二つの星」

砂漠に堕ちた男には、記憶がない。

大介と名付けられた男は自分を拾ってくれた兜甲児と意気投合する。

未確認戦力が地球に襲来する中、巨大ロボット・グレンダイザーが現れた。

【作品情報】

■TVアニメ「グレンダイザーU」

＜放送情報＞

2024年7月からテレ東・ＢＳテレ東ほかにて放送開始！

＜スタッフ＞

原作：永井 豪

総監督：福田 己津央

監督：久藤 瞬

シリーズ構成・脚本：大河内 一楼

脚本：樋口 達人

キャラクターデザイン：貞本 義行

サブキャラクターデザイン：アラキ マリ

メカニカルデザイン：稲田 航/AF_KURO/阿久津 潤一（アストレイズ）

デザインワークス：ピナケス/青木 智由紀/禅芝/吉永 真人

メインアニメーター：大河 広行/橋本 敬史/山根 理宏/吉田 徹

美術監督：加藤 浩（ととにゃん）/坂上 裕文（ととにゃん）

色彩設計：村 智恵

撮影監督：臼田 睦（Nexus）

音響監督：長崎 行男

音響効果：和田俊哉（スワラ・プロ）/ 宅間麻姫（スワラ・プロ）

音楽：田中 公平

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：GAINA





＜キャスト＞

入野自由（デューク・フリード役）

下野紘（兜甲児 役）

上坂すみれ（弓さやか役）

<東山奈央（牧葉ヒカル役）

田中美海（グレース・マリア・フリード役）

戸松遥（テロンナ・アクア・ベガ／ルビーナ・ベリル・ベガ役）

佐倉綾音（ナイーダ・バロン役）

内田雄馬（カサド・ゼオラ・ホワイター役）

速水奨（弓弦之助役）

桐本拓哉（宇門源蔵役）

子安武人（ガンダル役）

渡辺明乃（レディガンダル役）

高木渉（ブラッキー役）

関智一（ズリル役）





＜WEB＞

アニメ公式サイト：https://grendizer-official.net/

公式Twitter：https://twitter.com/grendizer_anime

You Tubeチャンネル：https://www.youtube.com/@grendizer_anime/

(C)Go Nagai/Dynamic Planning-Project GrendizerU

>> 夏アニメ「グレンダイザーU」7月5日(金)より放送開始！1話先行カット・あらすじ公開！ の元記事はこちら