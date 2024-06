◆朝日奈央、シークレットMCとともに盛り上げる

【モデルプレス=2024/06/28】2024年8月1日に、大阪・京セラドームにて開催されるファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2024 AUTUMN&WINTER」の出演者第3弾が発表された。ついに誰もがアッと驚くあのグループからMCとして関コレに降臨。シークレットMCと一緒にイベントを盛り上げるメインMCには、今回が関コレのMCは3回目となる人気タレント朝日奈央が決定。

◆DXTEEN・曽野舜太ら出演決定

◆ヘラヘラ三銃士・ばんばんざいら人気クリエイターも登場

◆今回のテーマは「passion」

◆「KANSAI COLLECTION 2024 AUTUMN&WINTER」

さらに、TikTokライブ配信のLive Streaming MCには、ファッション誌「Popteen」のメンズモデルとしてデビューし、現在はモデルや俳優として活躍しながら妻でタレントの池田美優とのラブラブっぷりも度々話題になる人気タレント大倉士門に決定。JO1やINIの弟分としてデビュー前から注目を集め、昨年5月のデビュー後には世界最大級のKカルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2023」や、韓国の音楽番組「M COUNTDOWN」にも出演を果たすなど、今勢いに乗るグローバルボーイズグループDXTEEN(ディエックスティーン)の出演が決定。ネクストブレイクアーティストとして登場する、元IZ*ONEの韓国ソロアーティストYENA、6人組メンズアイドルグループ夢喰NEONのライブステージもお楽しみに。5人組ボーカルダンスユニット・M!LKのメンバーでありながら、俳優やバラエティなど多岐にわたる活躍をみせる曽野舜太、次世代の4人組音楽ユニット・最終未来少女のメンバーで、AIに間違われるほどの圧倒的なルックスでSNSで話題を呼んだ藤咲凪ら話題のゲストの出演が決定。さらに、2015年から務める「Ray」レギュラーモデルをはじめ、多くのファッション誌でモデルを務めるほか、近年では女優としても活躍の場を広げている上西星来ら人気モデルの出演も続々決定した。176万人のチャンネル登録者数をもつ女性3人組YouTuberヘラヘラ三銃士。第1子を出産したばかりの人気YouTuberゆん、男女7人組YouTuberグループ・フォーエイト48のメンバーで個人チャンネルの登録者数も現在300万人超えで日本一の増加率を記録した今注目の女子高生クリエイターあみから、話題のクリエイターの出演も決定。人気動画クリエイターが手掛ける斬新な企画・演出が見どころの関コレ恒例のクリエイタープロデュースステージ。今回のプロデューサーはチャンネル登録者数277万人の男女3人組YouTuberばんばんざい。ドッキリや食い企画が人気の動画のみならず、音楽ユニットとして複数のオリジナル曲も手掛けるばんばんざいがプロデュースするステージに注目だ。サンリオの人気キャラクターハローキティ、シナモロール、クロミ、そして昨年デビューした新キャラクターはなまるおばけが登場。キュートなキャラクターたちと歌って踊って盛り上がる、関コレだけのスペシャルステージを展開する。関⻄から世界へ⽂化を発信し続ける、ファッションイベント「KANSAI COLLECTION」。今回は、好きを続けよう。やりたいことを続ける力、好きなことを続ける力を応援する『passion』をテーマにしたキービジュアルを掲げ、開催される。アーティストのライブ、タレントやモデルによるファッションショー、その他会場内のブースではヘアメイクなどの体験や出演者によるトークショーを⾒たりなど、京セラドーム⼤阪の中で1⽇中楽しめるエンターテインメントイベントとなる。(modelpress編集部)開催日程:2024年8月1日(木)開催時間:12:30開場 14:00開演開催場所:京セラドーム⼤阪<ARTIST>IS:SUE、DXTEEN and more<NEXT BREAK ARTIST>YENA、Gyubin、夢喰NEON and more<GLOBAL ARTIST>テリ(Taeri) and more<MODEL>伊藤桃々、大友花恋、梶原叶渚、加藤ナナ、白間美瑠、上西星来、鈴木愛理、⽥中芽⾐、浪花ほのか、ねお、野咲美優、Hinata、HIMEKA、前田希美、吉⽥朱⾥、渡辺美優紀 and more<GUEST>明日花キララ、アンジェラ芽衣、⼀ノ瀬颯、井手上漠、井本彩花、宇佐卓真、折田涼夏、加藤美南、かとゆり、熊田曜子、黒木ひかり、島崎遥香、翔、曽野舜太(M!LK)、高橋愛、田久保夏鈴、ちせ、千葉恵里(AKB48)、中島結音、長田光平、ハンチ、PyunA.、ふかわ。、藤咲凪(最終未来少⼥)、本田紗来、松本ももな(高嶺のなでしこ)、Mumei、ゆりにゃ、吉井美優 and more<Hello Kitty & Friends>クロミ、シナモロール、はなまるおばけ、ハローキティ<CREATOR>amaneあまね、あみか(フォーエイト48)、えいしとさなです。、ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-、えみ姉、おさき、きりまる、なるねぇ、ばんばんざい、ヘラヘラ三銃士、MINAMI、夜のひと笑い、ろこまこあこ and more<OPENING ACT>杉本琢弥、超常フォーチューン and more<FUTURE>高橋かの、ひなた、山田寿々 and more<MC>朝日奈央 and more<Live Streaming MC>大倉士門 and more【Not Sponsored 記事】