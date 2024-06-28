¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦º£Ç¯¤ÎÇß±«¡¡·ÙÊóµéÂç±«¤ÈÌÔ½ë¤¬ÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¡¡¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ù²ü?Çß±«ÌÀ¤±¤Ï?
¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦º£Ç¯¤ÎÇß±«¡£ÃÙ¤¤Çß±«Æþ¤ê¡¢Çß±«Æþ¤êÁá¡¹¤Ë·ÙÊóµéÂç±«¤ÈÌÔ½ë¤¬ÎÙ¹ç¤ï¤»¡£ºÒ³²µé¤ÎÂç±«¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç?Çß±«ÌÀ¤±¤Ï?
¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦º£Ç¯¤ÎÇß±«¡¡¡ÃÙ¤¤Çß±«Æþ¤ê
º£Ç¯¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÊ¿Ç¯¤è¤ê10Æü°Ê¾å¤âÂçÉý¤ËÃÙ¤¤Çß±«Æþ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ÎÀªÎÏ¤Ç¤¹¡£ÎãÇ¯¤Ç¤¹¤È¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¤½¤ÎËÌ¤Ë¤¢¤ëÇß±«Á°Àþ¤¬ËÜ½£ÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¡¤·¾å¤²¤é¤ìÇß±«Æþ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ÎËÌ¤Ø¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¤¬¼å¤¯¡¢6·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÇß±«Á°Àþ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ËÜ½£ÉÕ¶á¤Þ¤ÇËÌ¾å¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦º£Ç¯¤ÎÇß±«¡¡¢Çß±«Æþ¤êÁá¡¹¡¡Âç±«¤ÈÌÔ½ë¤¬ÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»
ÎãÇ¯¤ÎÇß±«¤Ï¡¢Çß±«Æþ¤ê(¥·¥È¥·¥È)¢ªÇß±«¤ÎºÇÀ¹´ü(6·î¸åÈ¾)¢ªÂç±«¤ÈÌÔ½ë¤¬ÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»(7·î)¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£Çß±«Æþ¤ê¤¬ÃÙ¤¯¡¢¤¤¤¤Ê¤êºÇÀ¹´ü¤Î¤è¤¦¤Ê±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çß±«Æþ¤êÄ¾¸å¤«¤é¡¢Çß±«Á°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÇß±«Ëö´ü¤Î¤è¤¦¤ÊÈó¾ï¤ËÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¶å½£ÆîÉô¤òÃæ¿´¤Ë¤¹¤Ç¤Ë6·î¤ÎÊ¿Ç¯¤Ò¤È·îÊ¬¤Î±«ÎÌ¤òÄ¶¤¨¡¢¼¯»ùÅç¸©»Ø½É»Ô¤Ç¤Ï850¥ß¥ê(6·î1Æü¡Á27Æü)¤òÄ¶¤¨¡¢6·îÊ¿Ç¯¤ÎÌó1.5ÇÜ¤Î±«ÎÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ21Æü(¶â)¤Ë¤Ï¼¯»ùÅç¸©¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¡£º£Æü28Æü(¶â)¤ÏÀÅ²¬¸©¤Ç¤âÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ê¤É°ì»þ±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
Çß±«¤ÎºÇÀ¹´ü¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡¢¶å½£¤Î¤¹¤°Æî¤Ë¤¢¤ëËÌ°Þ30ÅÙÀþ¡£Çß±«Á°Àþ¤¬¤³¤ì¤è¤êËÌ¤ËÄäÂÚ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢À¾ÆüËÜ¡¦ÅìÆüËÜ¤Ç¤ÏÇß±«¤ÎºÇÀ¹´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢Íè½µ¤ÏºÇÀ¹´ü¤òÄÌ¤ê¤³¤·¡¢ËÌÎ¦¤äÅìËÌÉÕ¶á¤Þ¤ÇÇß±«Á°Àþ¤¬ËÌ¾å¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Íè½µ¤Ï¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¥¨¥ê¥¢¤¬ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤«¤éÆüËÜ³¤Â¦¤Ø°Ü¤ê¤Þ¤¹¡£À¾ÆüËÜ¡ÁÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÂç±«¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£7·î1Æü¤ÏÉÙ»Î»³¤Î»³³«¤¤ÎÆü¤Ç¤¹¤¬¡¢À¾É÷¤¬¤«¤Ê¤ê¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤ÇÅÐ»³¤Ï´í¸±¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎÍ½Êó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Çß±«Á°Àþ¤ÎÆîÂ¦¤ËÆþ¤ëÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤à¤·½ë¤µ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÞ¤ê¤ä±«¤Ç¤â¡¢ºÇ¹âµ¤²¹30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆüÂ³½Ð¡¢35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤ËÇ÷¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ç®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯Âç¡¢¿©ÉÊ¤Î´ÉÍý¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
7·î4Æü(ÌÚ)°Ê¹ß¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤âÇß±«¶õ¤¬Ìá¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦º£Ç¯¤ÎÇß±«¡¡£Ã»¤¤Çß±«¤Ç¤â±«ÎÌ¤¬Â¿¤¤
Çß±«¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤È¤âÂçÂÎ40Æü¤¯¤é¤¤¡£¤¹¤Ç¤ËÇß±«ÌÀ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²Æì¤Ç¤Ï¡¢Çß±«¤Î´ü´Ö¤Ï30Æü(Ê¿Ç¯42Æü)¤ÈÊ¿Ç¯¤è¤êÃ»¤¤Çß±«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Çß±«´ü´Ö¤Î±«ÎÌ¤ÏÆáÇÆ¤Ç1000¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¡¢Ê¿Ç¯¤Î3.5ÇÜ¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³ÆÃÏ¤ÎºÇ¤âÃ»¤¤Çß±«´ü´Ö¤ÈÁí±«ÎÌ¤ÎÊ¿Ç¯Èæ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢ÅìËÌÆîÉô¤äËÌÎ¦¡¢Åì³¤¤Ç¤Ï¡¢Çß±«´ü´Ö¤¬Ã»¤¯¤Æ¤âÊ¿Ç¯°Ê¾å¤Ë±«ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¤Î1¤«·îÍ½Êó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÀè1¤«·î¤ÏÀ¾ÆüËÜ¡ÁËÌÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÊ¿Ç¯¤è¤ê±«ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤ËÇß±«¤Ï¥á¥ê¥Ï¥ê·¿¡£¹ß¤ë»þ¤Ï¥¶¥Ã¤ÈºÒ³²µé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë¤¿¤á·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Çß±«ÌÀ¤±¤Ï?
ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤¬È¯É½¤·¤¿2024Ç¯Âè1²ó¡ÖÇß±«ÌÀ¤±Í½ÁÛ¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶å½£ÆîÉô¤«¤éÅìËÌËÌÉô¤ÎÇß±«ÌÀ¤±¤Ï7·îÃæ½Ü¤«¤é²¼½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
7·î¾å½Ü¤Ï¡¢Çß±«Á°Àþ¤¬ÆüËÜ³¤¤«¤éÅìËÌÉÕ¶á¤ËËÌ¾å¤·¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤¬°ì»þÅª¤ËÀ¾ÆüËÜ¤ËÄ¥¤ê½Ð¤¹Í½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢7·î¾å½Ü¸åÈ¾¡Á7·îÃæ½Ü¤Ï¡¢Çß±«Á°Àþ¤ÏÆüËÜ³¤±è´ß¤äÀ¾¡¦ÅìÆüËÜ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£7·îÃæ½Ü¸åÈ¾¡Á7·î²¼½ÜÁ°È¾¤´¤í¤ËÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤¬Åì³¤¾å¤«¤é½ù¡¹¤ËÄ¥¤ê½Ð¤¹¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¶å½£ÆîÉô¤«¤éÅìËÌËÌÉô¤ÎÇß±«ÌÀ¤±¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢7·îÃæ½Ü¸åÈ¾¡Á7·î²¼½ÜÁ°È¾¤È¤ß¤é¤ì¡¢³ÆÃÏ¤ÇÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£