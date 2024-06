◆YU、ニューシングルCD決定

【モデルプレス=2024/06/28】台湾・日本の2拠点で活躍している俳優・ミュージシャンのYU(楊宇騰YU/ヤン・ユータン ユー)が、8月11日にニューシングル「弱虫/remembering」をCDリリースすることが決定。さらに、発売記念イベントの開催も発表された。デビュー4周年記念ライブイベント「YU Debut 4th Anniversary Live Event〜THIS IS YU〜」に合わせて、ニューシングルCDを発売。今作は、2024年1月にリリースしたEP「aitowa」以来のニューシングルとなり、7月31日に先行配信予定の「弱虫」と、6月26日にリリースされた初の英語詞楽曲「remembering」の2曲入りCDに加え、29歳の誕生日を記念して今年の1月に開催された「YU Japan 29th Birthday Event〜THIS IS YU〜」のライブダイジェスト映像を収録したDVD付き。

◆YUコメント全文

◆ニューシングル詳細

◆イベント会場購入特典・抽選会

◆リリースイベント

「弱虫」はYUが子供の頃から抱いていた、漠然としたアニメの主人公への憧れと、自身をリンクさせ、弱くたって強くなれるヒーロー像をイメージしたオリジナル楽曲。プロデュースは、前々作「夢中」に引き続き、中島美嘉「ORION」、flumpool「花になれ」、Aimer「ONE」をはじめ、YUKI、JUJU、CNBLUEなど様々なアーティストへの楽曲・歌詞の提供をし、ヒット作品の編曲・プロデュースも手掛けている百田留衣(agehasprings)が担当する。また、自身初の英語詞作品「remembering」は、ライブサポートで親交を深めた杉本雄治とタッグを組んで制作したもので、YUの新たな一歩となる新作シングルに。初回限定盤は、通常盤の<CD+DVD>に加えて、三方背アウターケースとアクリルスタンド付きの豪華仕様となっている。さらに、CD発売を記念して、8月23日にリリースイベントの開催が決定。こちらのイベントは、HMV&BOOKS onlineの特設サイトにて期間内の購入者対象に、東京・渋谷HMV&BOOKS SHIBUYAで開催される対面イベントや、抽選のサイン会とオンラインビデオ通話会などに参加できる。(modelpress編集部)<ニューシングルについて>「aitowa」に続き早くもニューシングルが出せること、とても幸せなことだと思います。もっと世界の人に聴いてもらいたいという想いから、英語楽曲の「remembering」を作り、僕の伝えたいという気持ちから作った「弱虫」です。2曲の僕のメッセージを感じてもらえたらなと思います。<新曲『弱虫』について>弱さは、個性であって、決して人としての弱さではない。 弱さを肯定することによって、それは強さに変わると僕は思っています。逃げても良いんだ、でも進まなければいけない。この曲を聴いた方が、弱さも強さに変わると思って欲しくて、この歌詞を書きました。僕なりのメッセージを感じてもらえたらなと思います。・収録内容【初回限定盤】「弱虫/remembering」アクリルスタンド付CD+DVD・CD(収録曲:1. 弱虫/2. remembering/3. 弱虫-Instrumental-/4. remembering-Instrumental- )・DVD(YU Japan 29th Birthday Event〜THIS IS YU〜ライブダイジェスト映像)・アクリルタンド・三方背アウターケース・歌詞カード・フォトカード(初回限定盤ver.)【通常盤】「弱虫/remembering」CD+DVD・CD(収録曲:1. 弱虫/2. remembering/3. 弱虫-Instrumental-/4. remembering-Instrumental- )・DVD(YU Japan 29th Birthday Event〜THIS IS YU〜ライブダイジェスト映像)・歌詞カード・フォトカード(通常盤ver.)※CD+DVD、歌詞カードは、初回限定盤と通常盤で共通。※商品の仕様は、予告なく変更になる場合あり。対象イベント:YU Debut 4th Anniversary Live Event〜THIS IS YU〜 in TOKYO販売場所:よみうり大手町ホール内グッズ売り場販売日程:8月11日(日・祝)・12日(月・休)会場購入特典(全員対象)・初回限定盤1枚購入:YU直筆メッセージプリント入りステッカー(初回盤Ver.)・通常盤1枚購入:YU直筆メッセージプリント入りステッカー(通常盤Ver.)・各公演後開催の名前入りサイン会に招待(抽選特典)・初回限定盤1枚+通常盤1枚購入者は、抽選でサイン会に招待。※YUが「初回限定盤CDジャケット」に名前入りサイン。※抽選会は当日の公演のチケット所持者のみ参加可能。※販売時間などの詳細は、後日オフィシャルサイトで発表。開催日時:2024年8月23日(金)開催場所:東京・渋谷 HMV&BOOKS SHIBUYA 6Fイベントスペースイベント内容1.先着購入:対面イベント・通常盤1枚購入:ハイタッチ・通常盤2枚購入:CDお渡し+お話し会・初回限定盤1枚+通常盤2枚購入:スマホ2ショット撮影2.抽選:対面サイン会初回限定盤+通常盤:抽選で30人にサイン会3.抽選:オンラインビデオ通話会通常盤1枚購入:抽選で50人にオンラインビデオ通話(50秒)・受付期間1.先着購入:対面イベント2024年6月29(土)18:00〜8月12日(月・休)22:00まで※上記受付期間内でも、規定枚数に達し次第、受付終了。2.抽選:対面サイン会・オンラインビデオ通話会2024年6月28日(金)18:00 〜 2024年7月21日(日)23:59※期間中でも用意できる商品の上限に達した場合は受付終了。【Not Sponsored 記事】