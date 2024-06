7月28日開催の『Yogibo presents 超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)のABEMA PPVチケットが、きょう28日午後6時から発売された。また、きょう午後9時から放送の特番『6/28 超RIZIN.3 超キケンな運命の決戦1ヶ月前SP』に、同大会に出場する朝倉未来と、緊急参戦が発表された安保瑠輝也の出演が決定した。2015年に旗揚げしたRIZINにとって過去最大規模となる本大会は、双方が引退をかけ闘うことを発表している朝倉未来と平本蓮の因縁対決をはじめ、“ボクシング6階級制覇”のレジェンドであるマニー・パッキャオがRIZINに初参戦が決定。対戦相手はRIZINフェザー級王者の鈴木千裕に代わり、第4代K-1 WORLD GPスーパーライト級王者の安保瑠輝也と対決を繰り広げる。

そのほかにも注目の試合がラインナップする本大会のPPVチケットは、前売りが6500円、当日が6900円、アーカイブが4400円で販売。特典として朝倉と平本の素顔に密着した裏側映像を見ることができる。さらに、ABEMAでは「朝倉未来 応援チケット」「平本蓮 応援チケット」も販売。それぞれのオリジナルシールやデジタルフォトブックのプレゼントのほか、抽選で各1人に本人直筆サイン入り着用済み革ジャン、本人直筆サイン入り公式グッズセットが当たるチャンスもある。価格は前売りが8500円、当日が8900円、アーカイブが6400円(すべて税込)。●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・フェザー級朝倉未来 vs. 平本蓮・RIZINスタンディングバウトマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・59.0kg所英男 vs. ヒロヤ・バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ