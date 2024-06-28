Aぇ! group、倖田來未、シャイトープ、Little Glee Monsterが、読売テレビの新音楽番組『音道楽√』の第1回放送に出演決定
■初回放送でホストを務めるのは、西川貴教、ヨコタシンノスケ、エルフ、樋口大喜、佐藤佳奈という賑やかな顔ぶれ！
7月5日深夜より、読売テレビの新音楽番組『音道楽√』（読み：おとどうらくルート）が放送スタート。このたび記念すべき初回出演アーティストが発表された（※初回放送は、24時50分～25時50分の1時間スペシャル）。
■出演アーティスト・曲目一覧 ※50音順
Aぇ! group「Aぇ! LAND」
倖田來未「UFO」
シャイトープ「ヒカリアウ」
Little Glee Monster「ORIGAMI」
Aぇ! groupは、デビューシングルのカップリング曲である「Aぇ! LAND」をテレビ初パフォーマンス。倖田來未は最新アルバムでカバーしたピンク・レディーの「UFO」を披露。シャイトープはメジャーデビューシングル「ヒカリアウ」をテレビ初披露。Little Glee Monsterは話題のアニメのEDテーマにも決定している「ORIGAMI」を披露する。
■Aぇ! group、倖田來未、シャイトープ、Little Glee Monsterが様々な企画に挑戦！
歌唱に加え、前半はAぇ! groupとシャイトープが、後半は倖田來未とLittle Glee Monsterが、音道楽HOST＝西川貴教、ヨコタシンノスケ（キュウソネコカミ）、エルフ（荒川・はる）、樋口大喜（FM802 DJ）、佐藤佳奈（ytvアナウンサー）と、音楽にまつわる様々なトークを展開。
さらに2024年デビューの2組、Aぇ! groupとシャイトープは、いつの日か音楽賞を受賞したことを想定し、リアクションとコメントを練習する企画に挑戦。バラエティ百戦錬磨のAぇ! groupもあえなく撃沈!?
そして、数多くの名曲をカバーしてきた倖田來未とLittle Glee Monsterは、様々な名曲のカバーを誰が歌っているのか当てる「この曲、誰のカバー？」企画に参加。HOSTチーム vs アーティストチームの対決は、両者一歩も引かない熱戦に！
番組情報
読売テレビ『音道楽√』
07/05（金）24:50～25:50 ※1時間スペシャル。時間変更の可能性あり
毎週金曜24:35～25:05 ※時間変更の可能性あり
見逃し配信：放送後TVer、ytv MyDo!にて配信予定
出演：Aぇ! group、倖田來未、シャイトープ、Little Glee Monster ※50音順
音道楽HOST：西川貴教、ヨコタシンノスケ、エルフ、樋口大喜、佐藤佳奈 ※週替わり
『音道楽』プロジェクトサイト
https://www.ytv.co.jp/otodoraku/
『音道楽√』番組サイト
https://www.ytv.co.jp/otodoraku_root/