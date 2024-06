2022年にデビュー15周年を記念して電撃復活した韓国の5人組ガールズグループ・KARAが28日、日本独自企画のニューシングル「I DO I DO」(7月24日発売)のアーティスト写真とジャケット写真を一挙公開した日本国内のみリリースされるシングル「I DO I DO」は、メンバー別ジャケットの初回限定盤A(ギュリver.)・B(スンヨンver.)・C(ニコルver.)・D(ジヨンver.)・E(ヨンジver.)の5種と通常盤の計6形態。そのジャケット写真と、各形態に封入されるトレーディングカードの絵柄が解禁となった。

さらに、9年ぶりとなる日本コンサートツアー『KARA THE 5th JAPAN TOUR 2024 “KARASIA”』の開催を記念し、「I Do I Do」のミュージックビデオや特典映像を収録したCD+Blu-ray仕様の来日記念盤を8月14日に発売することも決定した。メンバー別初回限定盤や通常盤とは別パターンの撮り下ろし画像を使用したパッケージとなる予定。あす29日午後6時には、ツアーのプレオーダー先行受付がスタートする。■『KARA THE 5th JAPAN TOUR 2024 “KARASIA”』8月17日(土):千葉・LaLa arena TOKYO-BAY8月18日(日):千葉・LaLa arena TOKYO-BAY8月24日(土):大阪・Asueアリーナ大阪8月25日(日):大阪・Asueアリーナ大阪