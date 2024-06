布袋寅泰、最新ライブ映像作品の第2弾ティザー映像を公開

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■布袋寅泰『GUITARHYTHM』シリーズからセレクトされたパフォーマンス映像を収録!

布袋寅泰が最新アルバム『GUITARHYTHM Vll』を携え、全国をまわったツアーファイナルを完全パッケージ化した映像作品『GUITARHYTHM Vll TOUR FINAL “Never Gonna Stop!”』より、第2弾ティザー映像が公開された。

第2弾ティザー映像には、「DIVING WITH MY CAR」「UPSIDE-DOWN」「Give It To The Universe」「GUITARHYTHM」といった『GUITARHYTHM』シリーズからセレクトされたパフォーマンス映像が収録された。

ツアーを通して完成された完璧なバンドアンサンブルとライティングが一体となった、まさに“宇宙一のロックンロールショー”の興奮が蘇る『GUITARHYTHM Vll TOUR FINAL “Never Gonna Stop!”』は、7月3日にリリースとなる。

リリース情報

2024.07.03 ON SALE

Blu-ray&DVD『GUITARHYTHM Vll TOUR FINAL “Never Gonna Stop!”』

布袋寅泰 OFFICIAL SITE

http://www.hotei.com/