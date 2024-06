フランス人アーティスト”ユセフ・スィ”氏の展示会！プルマン東京田町「JUNCTION」Y-CONS of Play

プルマン東京田町にて、国際的スポーツイベントが開催される”パリ”を称えた展示とプロモーションを実施。

フランス人グラフィックアーティスト”YSY(Youssef SY/ユセフ・スィ)”氏を称えるポップアート「Y-CONS of Play」が日本初開催されます☆

プルマン東京田町 ロビー&ラウンジ「JUNCTION」YSY(Youssef SY/ユセフ・スィ)ポップアート「Y-CONS of Play」(スポーツ界の英雄たち)

開催期間:2024年7月11日(木)〜8月13日(火)

開催時間:期間中全時間帯閲覧可能

料金:無料

展示作品:展示作品数 12点

1. Andre: The kid of Las Vegas

2. Allen: The Answer

3. Larry: Barcelona 1992

4. Michael: Barcelona 1992

5. Earvin: Barcelona 1992

6. Diego: Mexico 1970

7. Edson: Mexico 1970

8. Ronaldo: Yokohama 2002

9. Zinédine: France 1998

10. Roger: London 2003

11. Rafael: Paris 2005

12. Novak: Melbourne 2003

各作品サイズ:60×80cm

開催場所:プルマン東京田町 ロビーラウンジ「JUNCTION」

所在地:東京都港区芝浦3-1-21 2F

ゲストのインスピレーションを刺激する、仏アコーの最上級ライフスタイルホテル「プルマン東京田町」

プルマン東京田町のロビー&ラウンジ「JUNCTION」にて、フランス人グラフィックアーティストYSY(Youssef SY/ユセフ・スィ)氏によるアート展示「Y-CONS of Play」が実施されます。

フランスでの展示会「YSY POP TRANSVERSALE」

YSY氏は生まれ育ったパリと、東京のエネルギーを背景に、スポーツの英雄たちをオマージュしたポップアートを描きます。

日本のアニメや漫画からの深いインスピレーションを受けたフレンチ・タッチ氏と東京の未来性を融合させた独自の表現で人々を魅了。

その作品は特に、ノバク・ジョコビッチ選手とのコラボレーションや、プレミアムカジュアルブランド LACOSTE(ラコステ)との国際的な限定コレクションで国内外で高く評価されています。

2024年夏、パリから東京へ 、スポーツの祭典に贈る特別な展示です☆

日本に長く住むフランス人アーティストとして、彼自身のプロジェクトで日本とフランスの架け橋となることを目指し、特に東京五輪からパリ五輪、日本ラグビーW杯からフランスラグビーW杯へのトランジションを大切にしてきたYSY氏。

その作品には幼少期からのスポーツに対する強い情熱や、スポーツ界のヒーローたちへの深い敬意が込められています。

初めて日本でプロジェクトを手がけたのは2015年。

五郎丸選手が所属していた当時のヤマハ・ジュビロ・ラグビー(現・静岡ブルーレヴズ)とのコラボ・コレクションでした。

今回実施される特別展「Y-CONS of Play」では、サッカー、テニス、バスケットボールの3大スポーツをテーマに、スポーツ界のヒーローたちへのオマージュとして12点の作品を展示。

作品はすべて、特別展『Y-CONS of Play』のために手掛けたスペシャルエディションです。

YSY氏は、

この展示は私にとって夢の実現です。

東京で初の海外展覧会を行うことを嬉しく思います。

幼少期にはアコーが手掛けるパリの大きなスタジアムへスポーツ観戦に足を運んでいました。

パリ2024オリンピックが開催される特別な夏に、プルマン東京田町のJUNCTION ―日本とフランスの文化が交差するこの場所で、皆さんとの新たな出会いを楽しみにしています。

コメントを寄せています。

開催中「夏のハイティー」

料金:一人 5,000円 (税込) 〜

開催期間:開催中〜 8月31日(土)

開催時間:17:00〜22:00(L.O. 21:30)お席120分制/Drink L.O. 30分前

人々と文化が行きかう賑やかな交差点をイメージした、プルマン東京田町のロビーラウンジ「JUNCTION(ジャンクション)」

JUNCTIONでは2024年夏、注目の都市パリにちなんだ「夏のハイティー」を実施。

「夏のハイティー」では、まるで“甘くないアフタヌーンティー”のような体験を楽しむことができます。

フランスと日本のポップカルチャーの架け橋となる特別展示とともに、シャンパンやワインに合う一口サイズのセイボリーセレクションが堪能できる企画です。

国際的スポーツイベントが開催される”パリ”をイメージした展示とプロモーション。

プルマン東京田町 ロビー&ラウンジ「JUNCTION」にて2024年7月11日より開催されるポップアート「Y-CONS of Play」の紹介でした☆

