“ホラーの帝王”スティーヴン・キング原作にして、数あるホラー映画の中でも最長のシリーズ作品のひとつ『チルドレン・オブ・ザ・コーン』の記念すべき第一作目『チルドレン・オブ・ザ・コーン<4K>』が2024年8月16日(金)より全国公開となることが決定した。あわせてメインビジュアルも到着している。

現代ホラー小説の帝王、スティーヴン・キングの短編小説の「トウモロコシ畑の子供たち」を原作とした人気ホラーシリーズ『チルドレン・オブ・ザ・コーン』。コロナ禍に見舞われながらも、リブート作品『スティーヴン・キング エイジ・オブ・パンデミック』(2023)が製作されるなど、これまでに約10作品もの関連作が作られた。『ヘルレイザー』や『ハロウィン』にならぶ最長のホラーシリーズの記念すべき第一作目である『チルドレン・オブ・ザ・コーン』(1984)は日本未公開であった。製作から40周年を迎えた今年、満を持して日本に上陸する。

物語の舞台はネブラスカ州の小さな田舎町。ある日、一人の少年に突如トウモロコシの神が舞い降り、彼は教祖となった。そして、町の子どもたちが一斉に“大人狩り”を始めた……。子どもが悪魔のように人々を苦しめる映画は多々あるが、本作が恐ろしいのは、そんな「未来ある可愛い」子どもたちが歯止めのきかない、狂信的なカルト集団と化す点だ。

トウモロコシ畑の中心で鎌を振り上げ、みなで高らかに殺人決行を宣言するさまは、幼い子どもたちであるがゆえにいっそう異様で絶望的。白昼堂々“大人狩り”“親殺し”をおこなう恐ろしさもただごとではなく、あの恐怖のカルト集団マンソン・ファミリーに属した少年少女たちの絶望的な洗脳具合を彷彿とさせる。坊ちゃん刈りに黒スーツ姿の子ども教祖アイザックは、一度見たら忘れられない強烈なホラー・アイコンとして全米で大人気だ。

子どもカルト軍団が支配する町に迷いこむ青年医師バートを好演するのは、近年ではテレビドラマ「グレイズ・アナトミー 恋の解剖学」でディレクターやプロデューサーも務めたピーター・ホートン。バートの恋人ビッキー役には、『ターミネーター』(1984)で大ブレイク直前の初々しいリンダ・ハミルトン。トウモロコシの邪神を崇め、街の子どもたちを洗脳した恐ろしい子ども教祖、アイザック役は『アダムス・ファミリー』(1991)『アダムス・ファミリー2』(1993)で、長髪で姿形が見えないカズン・イット役を演じたジョン・フランクリンが演じた。アイザックはフランクリンのあたり役となり、シリーズ六作目の『ザ・チャイルド』(1999)にも同役で出演した。

また、数々の映画予告や『トゥー・ムーン』(1988)や『シティ・オブ・ドッグス』(2006)をはじめとする映画音楽を手がける名作曲家・音楽プロデューサー、ジョナサン・エリアスの音楽が、子どもたちの不穏な合唱とともに、映画をますます禍々しく盛り上げている。

このたび、赤く染められた空と大きな鎌が禍々しいメインビジュアルが公開。「トウモロコシを受け入れよ」というキャッチコピーが入っているが、トウモロコシは食べるもののはず。それを受け入れたら一体どうなってしまうのか、全てはトウモロコシのみぞ知ることだ。また、ただならぬ目つきでこちらを睨みつけている子ども教祖、アイザックの場面写真もあわせて解禁されている。

©︎1996 LAKESHORE INTERNATIONAL CORP.ALL RIGHTS RESERVED ©︎1996 LAKESHORE INTERNATIONAL CORP.ALL RIGHTS RESERVED

よそ者を寄せ付けないアメリカの田舎町のたたずまい、何が潜んでいるかもわからないどこまでも続きそうなトウモロコシ畑、独特のSFX、トウモロコシ畑の邪神、恐怖のトウモロコシ畑の子どもたち……。80年代ホラーの魅力たっぷりのショッキング・カルト・ホラー『チルドレン・オブ・ザ・コーン<4K>』、ついに無垢な凶悪が目覚めてしまう時がきた。

映画『チルドレン・オブ・ザ・コーン<4K>』は2024年8月16日(金)よりシネマート新宿、シネマート心斎橋ほか全国順次ロードショー。

