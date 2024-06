【6月の電子書籍19タイトル発売】双葉社:6月10日、6月27日 発売小学館:6月19日、6月28日 発売

Cygamesは、マンガ配信サービス「サイコミ」で連載中の作品から「アイドルマスター シンデレラガールズ」コミカライズ作品を含む19タイトルの電子書籍を、6月10日、6月27日に双葉社から、6月19日、6月28日に小学館から発売する。

「アイドルマスター シンデレラガールズ After20」、「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」は、ともに「アイドルマスター」シリーズ作品である「アイドルマスター シンデレラガールズ」のスピンオフ作品。「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」は2023年4月から6月にかけてTVアニメが放送された。

「サイコミ」6月の電子書籍19タイトル

6月10日発売タイトル

「売られた辺境伯令嬢は隣国の王太子に溺愛される」8巻

小椋あん/COMIC ROOM

発売:双葉社

エクリプス家からの脱出を果たし、ケネスとの再会を果たしたアンナ。無事を喜ぶのも束の間、アンナは革命軍を率いるローガンと対峙する。自由を訴え強硬な姿勢をとるローガン。そんな彼の危険な思想を阻むため、アンナはある決断を下すのだが──!?

6月19日発売タイトル

「ウマ娘 プリティーダービー うまむすめし」4巻

漫画:浅草九十九(原作:Cygames)

発売:小学館

遠征先で観光中のナイスネイチャとイクノディクタス。2人が食べるのはその土地の名物「焼きカレー」。チーズと卵のまろやかさが相まって2人の手は止まらない……。

そのほか「ハッピーミークの好きな味」、「サクラローレルの手作り弁当」、「シュヴァルグランと姉妹の休日」など、ウマ娘たちと様々な“食”が織りなす日常を垣間見れる。

6月27日発売タイトル

「黒魔無双~堕ちた聖騎士と復讐の黒魔道士~」4巻

石澤寛伎/COMIC ROOM

発売:双葉社

勇者マルクの襲来を察知し、リオンたちの元へ急行したモーリス。ついに出会ってしまった勇者と黒魔道士は、再会を懐かしむ暇もなく殺し合いを始めようとする。

しかし、それら全てはマルクの卑劣な策略だった。再びモーリスを裏切ったマルクによりリオンは命を落とし、モーリス自身も肉体の要である魔剣ルシアを奪われてしまう。後に残されたのは未熟な子供達のみ。絶体絶命の状況の中、敵だったはずの白魔道士が目を覚まし――!

最強の新鋭漫画家が超絶筆力で描く、究極のダークファンタジー第4巻。

6月28日発売タイトル

「アイドルマスター シンデレラガールズ After20」16巻

漫画:半 二合 原作:バンダイナムコエンターテインメント

料理・酒監修:T.I.Planning

発売:小学館

MC企画の練習中の三船美優の前に、神妙な面持ちの黒川千秋が現れる。最近音楽番組のアシスタントを始めた彼女は、急なアドリブに対応できずに困っているという。

「三船美優のようにアドリブを克服して番組を盛り上げたい」

そう話す黒川千秋に三船美優が提案した場所は、東郷あいが演奏をしているBarで――?

ほっこり美味しいシンデレラストーリー、第16巻。

「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」17巻

漫画:廾之

原作:バンダイナムコエンターテインメント

発売:小学館

寡黙なアイドル・佐城雪美の元にCM撮影の仕事が舞い込む。地元京都の撮影と聞き喜ぶ雪美だが、知らない人ばかりの撮影を想像し怯んでしまう……。

そんな彼女の人見知りを克服するため、プロデューサー達は観光スポットで「人前での撮影練習」をすることに。しかし人混みのどさくさで、雪美が独りはぐれてしまい……?

小さなアイドルと小さなプロデューサーが紡ぐ、新しいシンデレラストーリー、俊秀の第17巻。

「アカデミックSOS」7巻

著者:まつかわ

発売:小学館

残された時間は3か月――。

志方の解雇を防ぐために奮起する小見川たち一同。しかしそれもうまくいかずに悲観していた最中、1人の男が訪れる。男は志方に番組出演を持ち掛け、世論を味方につけるための協力の手を差し伸べるが志方の答えはまさかの「拒絶」で――!?

大学の闇に立ち向かう緊迫の智略劇、第7巻。

「あっ、次の仕事はバケモノ退治です。」18巻

著者:市村基

発売:小学館

激化する東の魔人軍と人類の総力戦。人類最大戦力である武蔵の活躍もあり戦況を優位に進めていた人類軍だったが、真の力を発揮し始めた東の魔人の猛攻により徐々に防戦を余儀なくされる。味方の主力が次々と倒れる中、月島の身体にとてつもない異変が!?

史上最大の怨敵「東の魔人編」もいよいよ佳境に、さらに驚きの展開が押し寄せる「次バケ」最新刊。

「Alive」1巻

著者:桃井ゆづき

発売:小学館

無実の罪を着せられ、米軍に射殺されたはずの男・本堂 明。しかし彼は生き永らえ女子高の教師となっていた。彼がこの学校に赴任した目的とは?

その鍵は、美術部の普通の女子高生 月島 響が握っている――?

紳士なようで唯我独尊、規格外の男・本堂が周囲を巻き込み物語は加速していく。サイコミ漫画賞で大賞を受賞した新星が描く、どこか懐かしいのに新しい、謎が謎を呼ぶニューレトロ アクション巨編第1巻。

「Alive」2巻

著者:桃井ゆづき

発売:小学館

突然、悪漢に連れ去られた普通の女子高生・響。裏で手を引いていたのは謎の少女・ミスティであった。その目的とは一体――?

救出すべく響の元へ向かう本堂だったが、その前にミスティの腹心・ドクターが立ちふさがる。死闘、ここに開戦――。

どこか懐かしいのに新しいニューレトロ アクション巨編第2巻。

「異世界カウント2.99 ―転生したからここで最強の団体を目指す―」10巻

著者:木村裕一

発売:小学館

SWE総帥・堂島丈豊、スーツを脱ぎ捨てリングに…立つ! SWE一大興行、そのメインイベントは堂島VS.スラムのボス・カルロ。実力だけ見ればプロレスラーである堂島が圧倒的に有利だが、カルロはとっておきの隠し玉を用意していた。それは東京ドーム一個分……つまり成人男性5万人を片手で持ち上げられるほどのパワーを持つ“虎”へのメタモルフォーゼ。

プライドを賭けた男と男の意地の張り合い、勝つのはどちらだ――!

「エドデッド」9巻

著者:山下文吾

発売:小学館

ついに姿を現した無礼者(バケモノ)の親玉。しかしながらその見た目は無力な少女そのもの、そして彼女と相対したむぎが取った行動は?

一方、死んだはずの山田はお雪の身体を張った犠牲により驚きの再生を果たす……が。あらたな味方? 無礼改(ぶれいあらため)4人衆との出会い、次なる敵の登場と物語も佳境に入った「エドデッド」最新刊。

「革命のタクト」2巻

著者:戸谷ケイゴ

発売:小学館

ブラック校則に立ち向かえ!

横暴な生徒会に牛耳られた学園、そして弱い自分を変えるため、謎多き女子党首エミリ率いる革命党の一員となったタクト。初任務としてクラス委員長選挙に出馬する事になったが、コミュ障なタクトの支持者は、なぜか味方してくれた不思議女子、つかさのみ。対する候補は明らかな陽キャと人望抜群なしっかりもの女子。

こんな選挙、勝てるわけが…!? 学園選挙バトル、第2巻!

「賭龍」1巻

著者:山本神話

発売:小学館

昭和から令和に転移した博打打ちが、ポーカー界で無双!?

博打師・司馬龍馬にはたった1人だけ勝てない男がいた。その名は京極京一。京極との“命”を賭けた博打に敗れた司馬は、首を切り落とされる間際、落雷と共に令和に転移してしまう。奴のいない時代に用はない。そう嘆く司馬だが、宿敵の京極も何故か令和の世に転移していたことを知り、リベンジを果たすべく司馬は、京極のいるポーカー界に足を踏み入れる──!

「剣に焦ぐ」17巻

著者:浅岡しゅく

発売:小学館

「これが玉竜旗だ」

玉竜旗四回戦、雷天高校の先鋒桜川に対するのは次鋒高尾。初太刀から間合いを詰めていく高尾に懸念を抱く市ヶ谷だが、高尾が恐れず踏み込めるのは市ヶ谷のおかげだった。予想外の事実に驚く市ヶ谷に笹塚が語った仲間の負けの意味とは。そして高尾の前代未聞の剣道が会場を沸かせていく――!?

紅泉高校vs雷天高校、総力戦!

「黒影のジャンク~大決闘会編~」18巻

著者:中尾拓矢

発売:小学館

十二勇将へ牙を剥いた大罪人として、アヴィスタの牢獄に監禁されたジャンク。そこへ、かつての師である“雷神”ジェイドが現れる。目的は、ジャンクの「抹殺」。情よりルールを重んじるジェイドにとって、ジャンクの行いは大いなる裏切りと同義であった。

十二勇将で最も冷酷な男による本気の殺意。憧れだったはずの十二勇将と完全に敵対したジャンクは、この絶望を乗り越えることができるのか!!?

「青嵐のエース」19巻

原作:根本大・Cygames

作画:武田五三

発売:小学館

青嵐学院VS豊永実業高校の激闘は、ついに9回の裏へ突入!

最後の打席に立つのは4番の鷹信。豊永のエース・雪平もドンドン球速が増していく……!両者一歩も譲らぬ死闘の果ては――!?

そして明日夏はさらなる夢を追い求め、1つの決断をするのだった。その決断が青嵐学院に新たなる嵐を巻き起こす。高校球児達の熱き生き様を描いた本格野球漫画、堂々完結。

「Forward!-フォワード!- 世界一のサッカー選手に憑依されたので、とりあえずサッカーやってみる。」15巻

著者:吉田雄太

発売:小学館

ブッキに思いを伝え、サッカー選手としての活躍を目指す心。新たな気持ちでサッカーと向き合った直後に、心は1つの選択を迫られる。仲間と高校でサッカーを続けるか、プロの下部組織でプレーするか――。自分の気持ちに迷うなかで、家族に更なる問題が襲い掛かる――!

「倒産…しちゃったんだ」

殻を破ってサッカーが上手くなろうとする男子高校生と、最強のストライカーによる、新感覚サッカーマンガ、第15巻。

「先生と生徒は、愛を知らない。」3巻

著者:神谷モサコ

発売:小学館

「先生ぶらないで。辻崎先生だけなんだよ?」

生徒を噂に巻き込みたくなかった。距離を置けばそれですむと思った。これ以上近づかないほうがいいとわかっていた。それなのに僕は――。

きみと過ごす時間を失うことを割り切れない。眩しい姿と生き方に、憧れを抱かずにはいられない。これは、愛を知らない者たちが、惹かれ合う物語。

「re:take」6巻

著者:すめしお

発売:小学館

仕事に理解のない「家族」。あなただったら理解してもらおうと向き合う? それとも……。

リリックビデオの依頼もなんとかひと段落したのも束の間、大久保に新たな問題が持ち上がる。それは、親との価値観のすれ違い。やっと馴染んできた今の職場に対して理解を示さない親に対し、大久保がとった行動とは?

現代の仕事観が詰まったヒューマンドラマ第6巻。

THE IDOLM@STER & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C) Cygames, Inc.