米津玄師、6thアルバム『LOST CORNER』ジャケット＆トラックリスト公開。アイナ・ジ・エンドを迎えた新曲も
米津玄師が、8月21日にリリースする6thアルバム『LOST CORNER』（読み：ロストコーナー）のジャケット、トラックリストを公開した。
『LOST CORNER』に収録されるトラックは、20曲。NHK連続テレビ小説『虎に翼』の主題歌「さよーならまたいつか！」、今夏公開の映画『ラストマイル』主題歌「がらくた」をはじめ、アカデミー賞 スタジオジブリ宮粼駿監督作品『君たちはどう生きるか』主題歌「地球儀」、映画『シン・ウルトラマン』主題歌「M八七」、ゲーム『FINAL FANTASY XVI』テーマソング「月を見ていた」、TVアニメ『チェンソーマン』オープニングテーマ「KICK BACK」に加え、新曲が8曲追加されることも発表となった。新曲には、アイナ・ジ・エンドをボーカルに迎えた「マルゲリータ ＋ アイナ・ジ・エンド」ほか、今の米津玄師を感じられる作品が並ぶ。
6thアルバム『LOST CORNER』
■収録曲
01. RED OUT
02. KICK BACK (TVアニメ「チェンソーマン」オープニング・テーマ)
03. マルゲリータ ＋ アイナ・ジ・エンド
04. POP SONG (PlayStation® CMソング)
05. 死神
06. 毎日(日本コカ･コーラ「ジョージア」CMソング)
07.LADY(日本コカ･コーラ「ジョージア」CMソング)
08. ゆめうつつ（日本テレビ系「news zero」テーマ曲）
09. さよーならまたいつか！(NHK連続テレビ小説「虎に翼」主題歌)
10. とまれみよ
11. LENS FLARE
12. 月を見ていた (「FINAL FANTASY XVI 」テーマソング)
13. M八七 (映画「シン・ウルトラマン」主題歌)
14. Pale Blue (TBS系 金曜ドラマ「リコカツ」主題歌)
15. がらくた （映画「ラストマイル」主題歌）
16. YELLOW GHOST
17. POST HUMAN
18. 地球儀 (スタジオジブリ「君たちはどう生きるか」主題歌)
19. LOST CORNER
20. おはよう
■Blu-ray／DVD（「映像盤」のみに収録）
「米津玄師 2023 TOUR / 空想」
2023/7/2 YOKOHAMA ARENA
01. カムパネルラ
02. 迷える羊
03. 感電
04. 街
05. Décolleté
06. 優しい人
07. Lemon
08. M八七
09. LOSER
10. Nighthawks
11. ひまわり
12. ゴーゴー幽霊船
13. KICK BACK
14. 月を見ていた
15. 打上花火
16. 灰色と青
17. かいじゅうのマーチ
18. 馬と鹿
EN1. 地球儀
EN2. POP SONG
EN3. Flamingo
EN4. 春雷
EN5. LADY
■CD商品形態
がらくた盤（初回限定）CD+がらくた＋オブジェケース
￥7,370（税込）/ SECL-3110〜3111
映像盤（初回限定）CD+Blu-ray＋ブリキケース
￥8,910（税込）/ SECL-3112〜3114
映像盤（初回限定）CD+DVD ＋ブリキケース
￥8,910（税込）/ SECL-3115〜3117
通常盤（初回限定）CD
￥3,630（税込）/ SECL-3118
https://smej.lnk.to/LOSTCORNER_CD
■法人特典
特典：クリアファイル(A4)
対象店舗：TOWER RECORDS / TSUTAYA RECORDS / HMV / Amazon.co.jp / 楽天ブックス / 応援店(応援店舗詳細は後日発表)
■Amazon.co.jp 限定企画：オリジナル段ボール
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