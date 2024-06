オープンワールドアクションRPG「鳴潮」本日Ver1.1稼働開始！ 新エリア「乗霄山」開放！ 新キャラクター「今汐」と「長離」実装！

オープンワールドアクションRPG「鳴潮」において、本日2024年6月28日(金)にグローバルアップデートVer1.1が実施される。

「鳴潮」は自由度の高い戦闘と多種多彩なコンテンツが楽しめるオープンワールドアクションRPG。

プレイヤーは長い眠りから目覚めた「漂泊者」となって自分の記憶と物語を探す旅に就き、十人十色の共鳴者の仲間たちと「悲鳴」を乗り越えていく。



今回は、本日6月28日(金)に導入されるグローバルアップデートVer1.1【春雷明かす乗霄の暗雲】の内容を紹介する。

【雪山をモチーフにした新マップ「乗霄山」】

今州の東南海域に乗霄山という秘境が位置する。そこは今州先住民発祥の地とされており、【歳主「角」】が最初に降臨した地という説もある……。

今回のアップデートの目玉のひとつとも言える新マップ【乗霄山】。このマップは雪山をベースとしており、白銀で眩しい景色を目にすることだろう。所々には岩肌などもあるが、なかには龍の頭のような珍しい景観などが楽しめる場所も。そのほか回復可能な温泉などもあり、雪山の魅力を堪能できるマップと言える。

ほかにも雪山ならではの新しいモンスター、雪山でのパルクールアクション、さらにユニークなパズルゲームなども追加され、これまでになかった新たな冒険が楽しめる。

【新キャラクター【今汐(コンシ)】が登場!【長離(チョウリ)】もVer1.1後半登場予定!】

【今汐(コンシ)】(CV: 青山吉能)

レア度:星5

共鳴属性:回折

武器:長刃

今州の令尹という立場にいる今汐は、崇高な権威を纏うと同時に、重い責任も負っている。例えこの先が茨の道であろうとも、千年に渡る悲鳴がまるで永久に解けない雪のごとく降り積もっていようとも。彼女はその雪の中をかき分けて、人類の未来を切り拓くべく努力を重ねるのだ。

今汐の通常攻撃は4連続攻撃となっており、共鳴スキル【光の中の夕影】は突進技なので攻撃をしながら敵との間合いを詰められます。共鳴開放【邪を潰す歳月の重さ】は、地上でも空中でも発動可能。今汐が願いを込めて敵にダメージを与え、カットシーンのエフェクトも見どころです。今汐の攻撃には龍のエフェクトが多数用意されており、女性らしいしなやかな動きやスピードだけではなく、力強さが感じられる戦いを楽しむことができます。

【長離(チョウリ)】

レア度:星5

共鳴属性:焦熱

武器:迅刀

今州で令尹参事を務める長離は鋭い洞察力を有しており、それによって敵を罠に掛けることを得意としている。今汐の師匠でもあり、彼女の指導はとても優しいと評判である。とある宿願を遂げるべく、彼女は自分の身を盤面に賭して、迫る時間と滅びとに抗っている。

長離の攻撃は焦熱ダメージを与えます。地上、空中共に使い勝手の良いコンビネーションが揃っているほか、突進系の攻撃などもあり、戦闘では多彩なコンビネーションが楽しめるでしょう。また共鳴スキル、共鳴開放などを発動する際には、火炎、鳳凰などの美しい演出も必見です。熱く、素早く、そして空を翔けるかのごとく戦う様は長離ならではの魅力! スキルの詳細については続報をお待ちください。

【新モンスター続々追加! 新ボス音骸【歳主「角」】に注目!】

威厳があり、疑いようのない「神」で、今州の過去、現在、そして未来を知り尽くしている「角」は時間の力を持ち、時の流れは常に彼と共にある。歳月は彼にとって泥沼に過ぎず、雲に乗って一瞬で去ると、天地は日月が交代し、群星も移った。

今回のアップデートによって、新BOSS【歳主「角」】ほか、【雪鬣狼】【溶岩虫】【地駝鳥】【チリン】【光踏獣】【浮遊鱗機】などが追加に! これらは倒すことで音骸を入手できるので、ぜひともチャレンジしてください。チリンの音骸は変身が可能。

【そのほかV1.1の見どころ】

今回のVer1.1【春雷明かす乗霄の暗雲】では、他にもエリア探索イベント【霄山源記】、写真収集イベント【留まる影・乗霄山】、夢燃ゆる黒焔【深層空想秘境】、期間限定イベント【強音シミュ】といったさまざまなイベントを攻略することで、【星声】【特級共鳴強化剤】【特級レコードセット】などの豪華報酬が得られる。



さらに【チュナ合成機能の新設】【追加のユニオン経験値の獲得】【データードックのレベル上限引き上げ】の他、様々なシステムの最適化なども行われており、より遊びやすくなっている。



【Ver1.1で新登場の【今汐】と【長離】に会いに行こう!】

東京や大阪各地にて屋外広告を掲出中!

Ver1.1で新登場の【今汐】と【長離】があなたとの共鳴を待ち望んでいる。

※各広告の掲出期間は掲出箇所により異なるので公式X(旧:Twitter)で最新情報を確認。

