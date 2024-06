海蔵亮太(撮影=おおつか ときや)

“カラオケ世界チャンピオン”の海蔵亮太が28日、メジャーデビュー6周年と前人未到となる【記録名:音楽アーティストによるデジタルシングルの連続リリース最多週数(Most consecutive weeks to release an original digital single by a music act)】の達成を記念して、池袋サンシャインシティ噴水広場で、ギネス世界記録(TM)公式認定証授与式イベントを開催した。 この記録は2023年4月12日より1年に渡り、毎週楽曲配信を行ってきており、2024年4月24日をもって楽曲配信数が55曲、55週連続配信を達成。そして現在も継続している63週、63曲で正式にギネス世界記録(TM)認定となった。

また今週6月26日にはギネス世界記録(TM)にも認定された作品の一つの集大成として、全64曲収録の配信アルバム「Anniversary Every Week Project」をリリース。

そして配信アルバムのリリースを記念して、8月3日には特典イベントの開催も決定している。同イベントはクラウン ミュージック ストア限定販売のデジタルオーディオ(楽曲数:64曲+未発表音源「愛のカタチ (Anniversary Ver.)」=65曲)の購入特典として参加が可能。■海蔵亮太「ありがとう」MV