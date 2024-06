ファミリーマートにて福井県・石川県・富山県の美味しいメニューを集めた「北陸旨いモン巡り」を開催!

福井県の銘菓である「羽二重餅」を使用した「ファミマ・ザ・クレープ 羽二重餅」や石川県の「チャンピオンカレー監修ロースカツカレー」、富山県の麺家いろは監修の「富山ブラックまぜそば」などが販売されます☆

ファミリーマート「北陸旨いモン巡り」

発売日:2024年7月2日(火)より順次

実施店舗:全国のファミリーマート約16,300店

北陸3県(福井県・石川県・富山県)の美味しいメニューを集めたフェア「北陸旨いモン巡り」を、全国のファミリーマートにて開催!

「北陸旨いモン巡り」は、2024年3月に北陸新幹線の福井・敦賀延伸を記念して北陸・甲信・東海地区のファミリーマートで実施されたフェアです。

北陸3県の名店監修商品や、北陸地方でなじみのあるオリジナルのメニュー9商品を発売し、好評を博した「北陸旨いモン巡り」の、全国開催が決定しました!

福井県からは、銘菓「羽二重餅」を使用した「ファミマ・ザ・クレープ 羽二重餅」と、敦賀の有名ラーメン店監修のカップ麺「中華そば一力監修 豚骨鶏ガラ醤油味」が登場。

石川県からは、「チャンピオンカレー監修ロースカツカレー」と、今回のキャンペーンで初登場となる、まるで本物のカニの様な見た目と食感を再現している石川県のカニカマメーカー「スギヨ」の『香り箱極』を使用した寿司「香り箱極」が楽しめます。

また富山県からは、日本最大級のラーメンの祭典「東京ラーメンショー」で5度に渡り売上数第1位に輝いた名店である富山県の麺家いろは監修の「富山ブラックまぜそば」が引き続き登場するほか、北陸地域で馴染みのあるおぼろ昆布や昆布佃を使用した「おぼろ昆布おむすび 昆布佃煮」を新たにラインナップ☆

また、「北陸旨いモン巡り 」の売上の一部は、令和6年能登半島地震災害支援金として日本赤十字社へ寄付されます。

福井県「ファミマ・ザ・クレープ 羽二重餅」

価格:238円(税込)

発売日:2024年7月2日(火)

販売エリア:全国

福井県の銘菓である「羽二重餅」と粒あん、ホイップクリームを包んだクレープ。

羽二重餅には福井県産米粉が使用されています。

※米粉のうち、福井県産米粉は31%です

福井県「中華そば一力監修 豚骨鶏ガラ醤油味」

価格:320円(税込)

発売日:2024年7月9日(火)

販売エリア:全国

福井県敦賀の人気ラーメン店「中華そば一力」監修のカップ麺。

豚・鶏の旨味と香味野菜の風味と鰹節・昆布の旨味を加えた醤油味のスープに、細麺が絡む一品です。

石川県「チャンピオンカレー監修ロースカツカレー」

価格:598円(税込)

発売日:2024年7月2日(火)

販売エリア:全国 ※沖縄県除く

元祖金沢カレーの専門店チャンピオンカレー監修のロースカツカレー。

まろやかで濃厚なベースのルーに、炒めた玉ねぎの甘みやクリーミーさが特長のドロっとしたカレールーがプラスされています。

ロースカツを合わせた満足感のある仕立てです。

石川県「香り箱極」

価格:298円(税込)

発売日:2024年7月2日(火)

販売エリア:全国 ※沖縄県除く

石川県のカニカマメーカーである「スギヨ」の『香り箱極』を使用したお寿司。

本物のカニのような風味や旨み、身のほぐれ感と、ジューシーさを贅沢に味わえる一品です。

富山県「麺家いろは監修 富山ブラックまぜそば」

価格:598円(税込)

発売日:2024年7月2日(火)

販売エリア:全国 ※沖縄県除く

富山ブラックらーめんの有名店「麺家いろは」監修のまぜそば。

太麺に魚介風味の濃厚な醤油だれが合わせてあります。

ブラックペッパーが味のアクセントになった一品です。

富山県「おぼろ昆布おむすび 昆布佃煮」

価格:140円(税込)

発売日:2024年7月2日(火)※北陸地区既存販売商品

販売エリア:全国

北海道産の昆布を使用したおぼろ昆布で包んだおむすび。

北陸地域で馴染みのあるおぼろ昆布や、昆布佃煮が味わえる昆布づくしが楽しめます。

北陸3県限定:ファミマルスイーツと生コッペパン対象の30円引きセール

実施期間:2024年7月2日(火)〜7月15日(月)

実施店舗:富山県、石川県、福井県の北陸3県の約540店舗

対象商品:

・生コッペパン各種 ※対象商品は売場で確認ください

・ファミマルスイーツ各種 ※ファミマルスイーツプレミアムを含みます

さらなる復興支援として、富山県、石川県、福井県の北陸3県限定の対象商品30円引きセールを実施。

ファミリーマートの看板商品である生コッペパンや人気のスイーツなどを、おトクに楽しめます。

ファミリーマートにて期間限定で販売される、北陸3県のご当地グルメ。

「北陸旨いモン巡り」は、2024年7月2日(火)より、全国のファミリーマートにて開催です。

