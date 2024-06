「セサミストリートマーケット」24年夏グッズ、ミントカラーのエルモぬいぐるみ＆ふわふわヘアバンド

セサミストリートのオフィシャルストア「セサミストリートマーケット(SESAME STREET MARKET)」から、「ザ サニー デイズ(THE SUNNY DAYS)」をテーマにした夏シーズン限定グッズが登場。2024年7月4日(木)より発売される。

「セサミストリートマーケット」夏グッズ

「セサミストリートマーケット」の夏グッズには、初夏の爽やかな日差しをイメージし、夏を楽しむエルモやクッキーモンスターなどキャラクターたちを描いたアイテムが揃う。

“ミントブルー”カラーのぬいぐるみ

注目は、定番商品としても人気のエルモとクッキーモンスターのぬいぐるみを、爽やかなミントブルーで彩った「ミントエルモぬいぐるみ」と「ミントクッキーモンスター」。柔らかなふわふわの素材を使用しており、インテリアとしてはもちろんお出かけ時にも連れて行きたくなるような爽やかでキュートなビジュアルに仕上げている。

ふわふわ触感のヘアバンド

エルモやクッキーモンスターを象徴する目や鼻、そしてクッキーを立体的にあしらったヘアバンドにも注目。まるでぬいぐるみのようにふわふわな手触りが魅力だ。裏にはエルモとクッキーモンスターの名前を刺繍で施した。家や海辺、旅行など、様々なシーンで活躍してくれる。

PVC素材のミニトートバッグやポーチ

乳白色のボディがポイントのPVCミニトートバッグには、トリプルサイズのアイスを持ったエルモと、こっそりと冷蔵庫を開けるクッキーモンスターのアートをオン。500mlのボトルが収まる高さと、マチの広い収納力抜群のサイズ感となっている。

ミニトートバッグと同様のアートを配したPVC素材のミニポーチは、背面に外ポケットをあしらった便利なデザインに。外ポケットはICカードを入れることのできるサイズ感となっており、ポケットの口は中身がこぼれにくいよう狭めに設定した。

ポストカードやステッカーなど

このほかにも、人気のポストカードやステッカーがラインナップ。サンセットビーチを満喫するビッグバードや、ビーチバレーを楽しむエルモとクッキーモンスター、夏らしいファッションでおしゃれを楽しむアビーなど、思い思いに夏を楽しむキャラクターたちを描いている。



【詳細】

「セサミストリートマーケット」夏グッズ

発売日:2024年7月4日(木)

※オフィシャルオンラインストアでは7月4日(木)12:00〜。

販売店舗:セサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店、オフィシャルオンラインストア

住所:東京都豊島区東池袋3丁目1 サンシャインシティ 専門店街アルパ1階

アイテム例:

・ミントエルモぬいぐるみ 3,960円※Sサイズのみ

・ミントクッキーモンスター 3,960円※Sサイズのみ

・PVCミニトートバッグ 全2種 3,190円

・PVCミニポーチ 全2種 2,420円

・ポストカード 全7種 242円

・ステッカー 全4種 440円

・ヘアバンド 全2種 2,970円

・ダイカットミラーチャーム 全2種 1,980円

・ダイカットミニヘアクリップ 全2種 1,980円



Sesame Street(R) and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. (C) 2024 Sesame Workshop. All rights reserved.

