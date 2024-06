コーセーコスメポートが展開する、美しい手肌を叶えるハンドケアブランド「コエンリッチ」

「コエンリッチ」ブランド初となる、ポケモンスペシャルパッケージが数量限定で発売されます☆

コーセーコスメポート「コエンリッチ」ポケモンスペシャルパッケージ

発売日:2024年7月22日(月)

販売店舗:全国の量販店・ドラッグストア

「ジュレーム」「ソフティモ」「サンカット」などのセルフ化粧品を展開する「コーセーコスメポート」から、2005年に誕生した「コエンリッチ」

「美しい手肌で、生きていく」をコンセプトに、「コエンザイム Q10」の美容効果に着目し、いつまでも美しい手肌を叶えるロングセラーのハンドケアブランドです。

そんな「コエンリッチ」ブランド初となる、ポケモンスペシャルパッケージが登場。

ピカチュウ・コダック・メタモン・イーブイ・カビゴンの5デザイン5品目5品種が数量限定で発売されます☆

1)「薬用ホワイトイング ハンドクリーム モイストジェル」 メタモン

メタモンの異なるポーズ2パターンが楽しめる「薬用ホワイトイング ハンドクリーム モイストジェル」

みずみずしいジェルクリームが、乾燥が気になる手肌にも素早く浸透し、さらっと手肌へ導きます。

2)「薬用ホワイトニング ハンドクリーム ディープモイスチュア」 ピカチュウ

ピカチュウのオスのすがたとメスのすがたをプリントした「薬用ホワイトニング ハンドクリーム ディープモイスチュア」

濃厚リッチな感触で乾燥が気になる手肌に深いうるおいを与えます。

3)「薬用ホワイトニング ハンドクリーム ディープモイスチュア もぎたてピーチの香り」 コダック

コダックの頭を抱えたポーズがかわいい「薬用ホワイトニング ハンドクリーム ディープモイスチュア もぎたてピーチの香り」

みずみずしく豊潤なピーチの香りの濃厚ハンドクリームで、指先まで若々しい印象の手肌に導きます。

4)「ナイトリニュー ハンドクリーム」 カビゴン

いねむりポケモンの「カビゴン」を採用した「ナイトリニュー ハンドクリーム」

ハンドパック効果で、寝ている間に手肌を集中ケアし翌朝もっちりとした手肌へ導きます。

フルーティフローラルがほんのり香る超濃厚リッチな感触です。

5)「薬用エクストラガード ハンドクリーム」 イーブイ

イーブイの元気いっぱいの表情が印象的な「薬用エクストラガード ハンドクリーム」

手肌を水・乾燥からまもり、ヒビ・あかぎれを防ぐ肌あれ防止効果のある薬用ハンドクリームです。

ロングセラーのハンドケアブランド「コエンリッチ」初となる、ポケモンたちを描いたハンドクリーム。

2024年7月22日より数量限定で販売される、コーセーコスメポート「コエンリッチ」ポケモンスペシャルパッケージの紹介でした☆

キャプテンピカチュウグリーティングも!東京スカイツリー「ポケモンと青空スカイツリー®~キミとポケモンのかがやく想い出~」 キャプテンピカチュウグリーティングも!東京スカイツリー「ポケモンと青空スカイツリー®~キミとポケモンのかがやく想い出~」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ピカチュウたち描いたハンドクリーム!コーセーコスメポート「コエンリッチ」ポケモンスペシャルパッケージ appeared first on Dtimes.