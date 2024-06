【The First Descendant】7月2日 発売予定

NEXONとNEXON Gamesは、7月2日よりサービス開始予定のプレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)用TPSルートシューター「The First Descendant」において、公開映像や新情報、新キャラクタートレーラーなどを紹介するDev Talkの最新作を公開した。

Youtubeで公開中の「The First Descendant」Dev Talkでは、ゲームの進め方やキャラクターの育成方法について詳しく説明されている。さらに、7月2日のローンチ日には、ローンチ後のシーズン進行や新キャラクター、カスタマイズ、課金モデルなどについて語った最新のDev Talkが公開される予定となっている。

また、ローンチに向けて6月30日16時(JST)よりプリロードが開始される。対象プラットフォームは、PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam)、NVIDIA GeForce。

これまでのDev Talkや開発者ノートはニュースページにて確認できる。

【The First Descendant│Dev Talk│Endless Endgame Content】

さらに開発チームは、本作のプレイアブルキャラクター、エイジャックス、バニー、ベルビーの3人の継承者に関する最新のトレーラーを公開した。今回のトレーラーでは、今まで明らかにされていない継承者の能力や新たなアクションなどが紹介されている。

【The First Descendant│Meet Ajax│Character Gameplay Trailer】【The First Descendant│Meet Valby│Character Gameplay Trailer】【The First Descendant│Meet Bunny│Character Gameplay Trailer】

(C) NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved.