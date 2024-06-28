【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(28日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
43172.43 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41505.45 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40815.66 新値三本足陽転値
40468.05 ボリンジャー:＋3σ(13週)
39931.66 ボリンジャー:＋3σ(25日)
39839.81 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39838.47 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39583.08 ★日経平均株価28日終値
39554.86 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39211.57 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39194.33 6日移動平均線
39178.06 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39025.86 均衡表転換線(日足)
38922.98 75日移動平均線
38910.41 均衡表雲上限(日足)
38801.25 25日移動平均線
38702.82 均衡表転換線(週足)
38702.82 均衡表基準線(日足)
38583.33 13週移動平均線
38424.45 ボリンジャー:-1σ(25日)
38423.02 均衡表雲下限(日足)
38171.49 26週移動平均線
38047.65 ボリンジャー:-2σ(25日)
37955.10 ボリンジャー:-1σ(13週)
37670.85 ボリンジャー:-3σ(25日)
37326.86 ボリンジャー:-2σ(13週)
36890.47 均衡表基準線(週足)
36698.62 ボリンジャー:-3σ(13週)
36504.51 ボリンジャー:-1σ(26週)
35957.97 200日移動平均線
34837.54 ボリンジャー:-2σ(26週)
33170.56 ボリンジャー:-3σ(26週)
32560.98 均衡表雲上限(週足)
29800.78 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 85.12(前日86.99)
ST.Slow(9日) 85.84(前日80.21)
ST.Fast(13週) 54.08(前日52.16)
ST.Slow(13週) 47.96(前日47.32)
［2024年6月28日］
株探ニュース