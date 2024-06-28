

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43172.43 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41505.45 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40815.66 新値三本足陽転値

40468.05 ボリンジャー:＋3σ(13週)

39931.66 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39839.81 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39838.47 ボリンジャー:＋1σ(26週)



39583.08 ★日経平均株価28日終値



39554.86 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39211.57 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39194.33 6日移動平均線

39178.06 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39025.86 均衡表転換線(日足)

38922.98 75日移動平均線

38910.41 均衡表雲上限(日足)

38801.25 25日移動平均線

38702.82 均衡表転換線(週足)

38702.82 均衡表基準線(日足)

38583.33 13週移動平均線

38424.45 ボリンジャー:-1σ(25日)

38423.02 均衡表雲下限(日足)

38171.49 26週移動平均線

38047.65 ボリンジャー:-2σ(25日)

37955.10 ボリンジャー:-1σ(13週)

37670.85 ボリンジャー:-3σ(25日)

37326.86 ボリンジャー:-2σ(13週)

36890.47 均衡表基準線(週足)

36698.62 ボリンジャー:-3σ(13週)

36504.51 ボリンジャー:-1σ(26週)

35957.97 200日移動平均線

34837.54 ボリンジャー:-2σ(26週)

33170.56 ボリンジャー:-3σ(26週)

32560.98 均衡表雲上限(週足)

29800.78 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 85.12(前日86.99)

ST.Slow(9日) 85.84(前日80.21)



ST.Fast(13週) 54.08(前日52.16)

ST.Slow(13週) 47.96(前日47.32)



［2024年6月28日］



株探ニュース

