　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43172.43　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41505.45　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40815.66　　新値三本足陽転値
40468.05　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
39931.66　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39839.81　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39838.47　　ボリンジャー:＋1σ(26週)

39583.08　　★日経平均株価28日終値

39554.86　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39211.57　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39194.33　　6日移動平均線
39178.06　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39025.86　　均衡表転換線(日足)
38922.98　　75日移動平均線
38910.41　　均衡表雲上限(日足)
38801.25　　25日移動平均線
38702.82　　均衡表転換線(週足)
38702.82　　均衡表基準線(日足)
38583.33　　13週移動平均線
38424.45　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38423.02　　均衡表雲下限(日足)
38171.49　　26週移動平均線
38047.65　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37955.10　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37670.85　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37326.86　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36890.47　　均衡表基準線(週足)
36698.62　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36504.51　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35957.97　　200日移動平均線
34837.54　　ボリンジャー:-2σ(26週)
33170.56　　ボリンジャー:-3σ(26週)
32560.98　　均衡表雲上限(週足)
29800.78　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　85.12(前日86.99)
ST.Slow(9日)　　85.84(前日80.21)

ST.Fast(13週)　 54.08(前日52.16)
ST.Slow(13週)　 47.96(前日47.32)

［2024年6月28日］

株探ニュース