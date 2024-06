こんにちは。韓国在住の編集ライターでコーディネーターとしても活動している、二俣愛子です。今、日本の人たちから大人気の韓国の『グリークヨーグルト』ショップについて、特に人気の5つのショップ(ドトリ、GREEK DAY、YOU NEED MY YOGURT、チャヨ、THANKS,OAT)を厳選してご紹介したいと思います。早速GO!トレンドのきっかけは日本のインフルエンサー!?

おすすめのショップをご紹介する前に、今韓国のグリークヨーグルトが日本人観光客の間でトレンドになっている理由について。日本のインフルエンサーで韓国の美容に詳しい方が、美容情報以外にハマっているものも頻繁に紹介していて、そこで登場したのがグリークヨーグルト。彼女が行ったお店は、オープンしてしばらく経ったお店にもかかわらず、大行列ができるようになったのです!(私調べ)では、早速ご紹介していきます。ドトリまるでトトロのようなほんわかとした雰囲気がかわいいお店。ここの名物は、ホームメイドの濃厚なグリークヨーグルトに、ハチの巣(ミツロウ)ごとドンと乗せたはちみつの美味しさがダイレクトに味わえる『リアルハニーグリークヨーグルト』。また、手作りグラノーラとベリーをたっぷり乗せた『リアルストロベリー』は、写真映えも抜群です。安国、龍山に店舗があり、龍山のほうが比較的すぐに入れますが、平日に行くことをおすすめします。土日の安国店は、とんでもない行列ができていましたよ。Informationドトリ龍山店住所: ソウル市 龍山区 漢江大路52キル 25-6営業時間:9時〜23時GREEK DAY韓国でグリークヨーグルトがトレンドになったのは、実は5〜6年前。そのときの火付け役となり、韓国を代表するお店のひとつが、ここ。ここはヨーグルトの量や硬さ、トッピングを自由に選んで組み合わせることができるのが楽しい。自分の好みにマッチしたグリークヨーグルトが食べたいならぜひ。また、狎鴎亭には24時間無人営業のグリークデイゴーというお店も登場。また、韓国ではクーパンという日本のAmazonのような通販サイトがあるのですが、ここでもGREEK DAYのヨーグルトのみ注文が可能。子供がよく食べてくれるので、利用しています。InformationGREEK DAY 梨大本店住所: ソウル市 西大門区 新村駅路22-8営業時間:11時〜21時(20時50分ラストオーダー)GREEK DAY GO住所: ソウル江南区狎鴎亭路42キル36 クムグァンアークゾーン1 101号営業時間:24時間YOU NEED MY YOGURT2009年に誕生し、国内初のオーガニックギリシャヨーグルトブランドとして根強い人気を誇っています。まるでフレンチレストランのようにステキな器に美しく盛られてやってくるグリークヨーグルトは、感動レベルの美味しさ。季節のフルーツや素材を使ったシーズン限定メニューなど、そのときどきで楽しめるメニューもあり、いつ訪れても楽しい。新沙にもお店がありますが、そちらはこじんまりとしていて席も少ないため、ぜひヨンナム店へ足を運んでみてください。広々とした店内と、ステキなインテリアで雰囲気も抜群。InformationYOU NEED MY YOGURTヨンナム店住所: ソウル市 麻浦区 ソンミサン路29ギル 44営業時間:11時〜20時定休日:火曜チャヨ変わり種のグリークヨーグルトが味わえるショップ。ここの代表メニューは『トマトバジルグリークヨーグルト』。ポップな見た目もかわいいのです。甘いものが苦手な人もおすすめです。そして、グリークヨーグルトを使ったベーグル『ペパロニトマトグリークヨーグルト』『ハラペーニョベーコングリークヨーグルト』といったメニューもあり。また、ここでは韓国でトレンドになった『グリークポクスンア(もも)』(ももの中にグリークヨーグルトがたっぷりつまったもの)も味わえます。Informationチャヨ住所: ソウル市 龍山区漢南大路20ギル 61-7 屋上営業時間:11時〜22時定休日:月曜、第1・3日曜THANKS,OATウッドテイストでナチュラルな世界観が心地いいお店は、グリークヨーグルトをはじめ、ホットサラダ、サンドウィッチなど、美味しいブランチが楽しめます。ヴィーガンメニューもあり。グリークヨーグルトメニューのシグネチャーは、『グラノーラ&ナッツグリークヨーグルトボール』。手作りのグラノーラとナッツがたっぷり入っていて食べ応えあり。また、韓国ではあまり浸透していないアサイーボールが味わえる貴重なお店のひとつ。安国とヨンナムにお店がありますが、安国店は、韓国の超人気バラエティ番組『ナホンジャサンダ(私は一人で暮らす)』にも登場。看板猫のオートも出迎えてくれます。テラス席もとってもステキなのでぜひ足を運んでみてください。InformationTHANKS,OAT 安国住所: ソウル市 鍾路区 北村路21-10営業時間:10時〜19時韓国で美味しいグリークヨーグルトを堪能して韓国旅行に訪れた際は、韓国のグリークヨーグルトにトライ!きっと好みのテイストに出合えるはず。今回紹介したお店は、どこもお店のインテリアや空間もステキなので、ぜひ足を運んでみてくださいね。