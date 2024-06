◆「ドリフェス」第3弾アーティスト解禁

【モデルプレス=2024/06/28】8月24日〜25日に東京体育館、9月14日〜16日に幕張メッセ4〜7ホールにて開催されるテレビ朝日開局65周年記念『テレビ朝日ドリームフェスティバル2024』の出演アーティスト第3弾が解禁された。毎年多数のアーティストが出演する『テレビ朝日ドリームフェスティバル』。今回はテレビ朝日開局65周年を記念して史上最大規模となる5日間での開催となる。

◆「ドリフェス」出演アーティスト

第1弾発表で8月の全出演アーティストが出揃い、第3弾では第2弾に続いて9月に出演するアーティストの中から8組を発表する。14日には、パワフルなダンスを武器に、海外で着実に支持を広げ、国内でも一躍ブレイクを果たした4人組ダンスボーカルユニット・新しい学校のリーダーズ、デビュー以降、日本のバンド界で第一線を走り続け、6月26日にニューシングル「MEMORIES of the End」をリリースしたUVERworld、2023年には自身初のアリーナ公演を成功させ、2024年からは本格的に海外でも活動を始めたラッパー・Awich、卓越したラップ&ダンス&ヴォーカルスキルと豊かな音楽性、ジャンルの垣根を越えた存在感から他に類を見ないパフォーマンスで注目を集めるエンターテイナー・SKY-HI、SKY-HI率いるBMSGに所属する高いクオリティとポテンシャルを持つ7人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTが出演する。15日には、ロックバンドとして初の国立競技場公演を成功させるなど国内外で幅広い活動を展開するヴォーカリストでありソロアーティストのHYDE、男女ツインボーカルから生まれるせつなく冷たいメロディと、鋭く変幻自在な曲展開が唯一無二のロックバンド・凛として時雨が出演。16日には、若者を中心に幅広い層に支持されており、「いつか」「結」「シンデレラボーイ」など楽曲ストリーミング総再生数は10億回を超えている3ピースロックバンド・Saucy Dogが出演する。(modelpress編集部)・8月24日開場14:00/開演15:00imase、Tani Yuuki、RIIZE(五十音順)・8月25日開場17:00/開演18:00稲葉浩志、Vaundy(五十音順)・9月14日開場14:00/開演15:00新しい学校のリーダーズ、UVERworld、Awich、SKY-HI、BE:FIRST and more・9月15日開場14:00/開演15:009mmParabellum Bullet、-真天地開闢集団-ジグザグ、TMG、HYDE、凛として時雨、LUNA SEA and more・9月16日開場14:00/開演15:00.ENDRECHERI.、Saucy Dog、sumika、Travis Japan、平井 大、マカロニえんぴつ and more【Not Sponsored 記事】