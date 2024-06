【メガホビEXPO2024 Past to the Future】日時:9月28日11時~18時(17時45分 最終入場)会場:AKIBA_SQUARE、ベルサール秋葉原入場無料

メガハウスは、フィギュアなどのホビー商材の展示を中心としたイベント「メガホビEXPO2024 Past to the Future」を9月28日に開催する。会場は、これまで開催されてきた「AKIBA_SQUARE」に「ベルサール秋葉原」を加えた、「メガホビEXPO」初となる2会場での同時開催となる。2会場ともに入場は無料。

AKIBA_SQUARE会場では「Past to the Future」をテーマに出展メーカー・ブランドが積み重ねてきたフィギュアシリーズ、そして新たに展開するフィギュアが展示される。

また、ベルサール秋葉原会場では、立ち上げ20周年となる「ONE PIECE」フィギュアシリーズ「Portrait.Of.Pirates(通称P.O.P)」を中心とした、メガハウスのONE PIECEフィギュアが展示される。

展示作品の詳細や追加となる会場施策や物販情報、ステージ情報は今後随時発表される。

「メガホビEXPO2024 Past to the Future」概要

日時:9月28日(土)11時~18時(17時45分 最終入場)

内容:ホビー商材(フィギュア関連)新商品の展示、物販、ステージイベント

※入場無料

会場:秋葉原UDX2階「AKIBA_SQUARE」(東京都千代田区外神田4-14-1)

「ベルサール秋葉原」(東京都千代田区外神田3-12-8住友不動産秋葉原ビル1F)

「メガホビEXPO2024 Past to the Future」出展メーカー 一覧

「メガホビEXPO2024 Past to the Future」では、主催のメガハウスに加え、アルター(ALTER)、ホビージャパン(HobbyJAPAN)、壽屋(KOTOBUKIYA)、アニプレックス(ANIPLEX)、クレーネル(Claynel)、KADOKAWA(電撃ホビーウェブ)、大網(あみあみ)、キューズQ(quesQ)、ミメヨイ(MIMEYOI)、サウザント(GOLDENHEAD+)、アリスグリント(AliceGrint)の12社によるホビー商材の新商品展示が行なわれる。

