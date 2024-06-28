¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡ÖG1¡×½Ð¾ì¤Î¾åÂ¼Í¥Ìé¡Ö¤¬¤Ä¤¬¤ÄÀï¤¦¡×7·î28¡¢29Æü¤ÎÊ¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼Âç²ñ¤òPR
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¡ÖG1¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬7·î28¡¢29Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÊ¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£½Ð¾ì¤¹¤ë½êÂ°¥ì¥¹¥é¡¼¾åÂ¼Í¥ÌéÁª¼ê¡áÊ¡²¬Âç½Ð¿È¡á¤¬À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤òË¬¤ì¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤òPR¤·¤¿¡£
¡¡²Æ¤Î²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ëG1¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ïº£Ç¯¤Ç34²óÌÜ¡£7·î20Æü¤ËÂçºåÉÜÎ©ÂÎ°é²ñ´Û¤Ç³«Ëë¤·¤ÆÁ´¹ñ15²ñ¾ì¤ò½ä¤ê¤Ä¤Ä¡¢A¡¢B³Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î10¿Í¤º¤Ä¤¬¥ê¡¼¥°Àï¤ò¹Ô¤¦¡£³Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬8·î18Æü¤ËÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÇÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ç¤Î»î¹ç¤Ï¡¢5·î¤Î¡Ö¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤É¤ó¤¿¤¯¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¤È¤Ê¤ë¾åÂ¼Áª¼ê¡£Æ±À¤Âå¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¤¤B¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÀï¤¦¤¬¡¢ÂÎ½Å¤Ï3¡Á4ÁÁý¤¨¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤¬Áý¤·¤¿¡£¡ÖÆ±À¤Âå¤ÈÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¤¿¤¤¡£Ä¹Ãú¾ì¤À¤¬¡¢¸åÀè¤ò¹Í¤¨¤ºÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤òÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤ê¤¿¤¤¡£¤¬¤Ä¤¬¤ÄÀï¤¦¤È¤³¤í¤ò¡¢¤¼¤Ò¸«¤ËÍè¤Æ¡×¡Ö¶õµ¤´¶¤¬°ã¤¦¡£¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸«¤ËÍè¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ë¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡ÖG1¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×
7·î28Æü¡¢29Æü Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼Âç²ñ
¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ
¥í¥¤¥ä¥ë¥·¡¼¥È¡¡(Á°Çä)16,500(ÅöÆü)17,000
1³¬»ØÄêÀÊ£Á¡¡¡¡(Á°Çä)10,500(ÅöÆü)11,000
1³¬»ØÄêÀÊ£Â¡¡¡¡(Á°Çä)8,500(ÅöÆü)9,000
2³¬»ØÄêÀÊ¡¡¡¡¡¡(Á°Çä)7,500(ÅöÆü)8,000
3³¬»ØÄêÀÊ¡¡¡¡¡¡(Á°Çä)5,500(ÅöÆü)6,000
¾®Ãæ¹â¹»À¸¡¡¡¡¡¡(Á°Çä)¤Ê¤·(ÅöÆü)2,000
¢¨Í×¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ