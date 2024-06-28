【スイス】
KOFスイス先行指数（6月）16:00
予想　100.9　前回　100.3

【ユーロ圏】
ドイツ雇用統計（6月）16:55
予想　6.0%　前回　5.9%（失業率)
予想　1.05万人　前回　2.5万人（失業者数)

【南アフリカ】
貿易収支（5月）21:00
予想　N/A　前回　105.0億ランド

【ブラジル】
雇用統計（5月）21:00
予想　N/A　前回　7.5%（失業率)

【カナダ】
実質GDP（4月）21:30
予想　0.4%　前回　0.0%（前月比)
予想　1.0%　前回　0.6%（前年比)

【米国】
個人所得・支出（5月）21:30
予想　0.4%　前回　0.3%（個人所得・前月比)
予想　0.3%　前回　0.2%（個人支出・前月比)

PCEデフレータ（5月）21:30
予想　0.0%　前回　0.3%（PCEデフレータ・前月比)
予想　2.6%　前回　2.7%（PCEデフレータ・前年比)　
予想　0.1%　前回　0.2%（PCEコアデフレータ・前月比)　
予想　2.6%　前回　2.8%（PCEコアデフレータ・前年比)

シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（6月）22:45
予想　39.0　前回　35.4

ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（6月）23:00
予想　65.6　前回　65.6


※予定は変更されることがあります。