【スイス】

KOFスイス先行指数（6月）16:00

予想 100.9 前回 100.3



【ユーロ圏】

ドイツ雇用統計（6月）16:55

予想 6.0% 前回 5.9%（失業率)

予想 1.05万人 前回 2.5万人（失業者数)



【南アフリカ】

貿易収支（5月）21:00

予想 N/A 前回 105.0億ランド



【ブラジル】

雇用統計（5月）21:00

予想 N/A 前回 7.5%（失業率)



【カナダ】

実質GDP（4月）21:30

予想 0.4% 前回 0.0%（前月比)

予想 1.0% 前回 0.6%（前年比)



【米国】

個人所得・支出（5月）21:30

予想 0.4% 前回 0.3%（個人所得・前月比)

予想 0.3% 前回 0.2%（個人支出・前月比)



PCEデフレータ（5月）21:30

予想 0.0% 前回 0.3%（PCEデフレータ・前月比)

予想 2.6% 前回 2.7%（PCEデフレータ・前年比)

予想 0.1% 前回 0.2%（PCEコアデフレータ・前月比)

予想 2.6% 前回 2.8%（PCEコアデフレータ・前年比)



シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（6月）22:45

予想 39.0 前回 35.4



ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（6月）23:00

予想 65.6 前回 65.6





※予定は変更されることがあります。

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