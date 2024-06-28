来週の主なマーケットイベント
◎経済統計・イベントなど
◇７月１日
０８：５０ 日・日銀全国企業短期経済観測調査（短観）
０８：５０ 日・ＧＤＰ（国内総生産）再改定値
１０：３０ 豪・小売売上高
１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数
１４：００ 日・消費者態度指数
１５：００ 英・ネーションワイド住宅価格
１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・消費者信用残高
１７：３０ 英・マネーサプライ
２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
２３：００ 米・建設支出
※香港市場が休場
◇７月２日
０４：００ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言
０８：５０ 日・マネタリーベース
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・豪中央銀行金融政策会合の議事要旨公表
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
１８：００ ユーロ・失業率
２２：３０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長がＥＣＢ（欧州中央銀行）主催の討議に参加
２２：３０ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言
２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
※日・閣議
◇７月３日
１０：３０ 豪・住宅建設許可件数
１０：４５ 中・財新サービス部門購買担当者景気指数
１６：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・卸売物価指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２０：００ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁がＥＣＢ（欧州中央銀行）フォーラムの討議に参加
２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
２１：３０ 米・貿易収支
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・製造業新規受注
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）サービス業景況指数
２３：１５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言
※日・新紙幣発行
※独立記念日の前日で米国株式・債券市場が短縮取引
◇７月４日
０３：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）議事要旨
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・貿易収支
１５：００ 独・製造業新規受注
１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数
２０：３０ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会議事要旨
※独立記念日の祝日で米国市場が休場
◇７月５日
０８：３０ 日・全世帯家計調査
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１４：００ 日・景気動向指数（速報値）
◇７月１日
０８：５０ 日・日銀全国企業短期経済観測調査（短観）
０８：５０ 日・ＧＤＰ（国内総生産）再改定値
１０：３０ 豪・小売売上高
１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数
１４：００ 日・消費者態度指数
１５：００ 英・ネーションワイド住宅価格
１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・消費者信用残高
１７：３０ 英・マネーサプライ
２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
２３：００ 米・建設支出
※香港市場が休場
◇７月２日
０４：００ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言
０８：５０ 日・マネタリーベース
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・豪中央銀行金融政策会合の議事要旨公表
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
１８：００ ユーロ・失業率
２２：３０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長がＥＣＢ（欧州中央銀行）主催の討議に参加
２２：３０ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言
２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
※日・閣議
◇７月３日
１０：３０ 豪・住宅建設許可件数
１０：４５ 中・財新サービス部門購買担当者景気指数
１６：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・卸売物価指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２０：００ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁がＥＣＢ（欧州中央銀行）フォーラムの討議に参加
２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
２１：３０ 米・貿易収支
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・製造業新規受注
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）サービス業景況指数
２３：１５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言
※日・新紙幣発行
※独立記念日の前日で米国株式・債券市場が短縮取引
◇７月４日
０３：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）議事要旨
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・貿易収支
１５：００ 独・製造業新規受注
１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数
２０：３０ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会議事要旨
※独立記念日の祝日で米国市場が休場
◇７月５日
０８：３０ 日・全世帯家計調査
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１４：００ 日・景気動向指数（速報値）