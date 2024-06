サーティワンにて、ザクザク氷とハジけるシュワシュワな炭酸に好きなアイスクリームをトッピングできる夏のアイスクリームドリンク「ザ・クラッシュソーダ」を販売中。

2024年は定番人気の「メロン&ブルー」のほか、新フレーバーとして「白桃&レモネード」が仲間入りしています☆

サーティワン「ザ・クラッシュソーダ 2024」白桃&レモネード/メロン&ブルー

価格:620円(税込)

※一部店舗では価格が異なります

販売期間:販売中〜2024年9月4日(水)※なくなり次第終了

サーティワンで人気の夏季限定ドリンク「ザ・クラッシュソーダ」が2024年も登場!

ザクザク氷とハジけるシュワシュワな炭酸に、好きなスモールサイズのアイスクリームがトッピングできる、夏のアイスクリームドリンクです。

2024年は定番人気の「メロン&ブルー」と共に、新たなフレーバーとして「白桃&レモネード」が仲間入りしました☆

白桃&レモネード

もぎたての白桃をイメージしたあま〜いシロップと、レモネードのすっきりとした酸味がベストマッチした「白桃&レモネード」

ピンクとイエローの色合いもかわいい、見て楽しい飲んで美味しいドリンクに仕上げられています。

フレーバー レモンシャーベットをトッピングするのがおすすめです。

メロン&ブルー

毎年人気の定番フレーバー「メロン&ブルー」が2024年もラインナップ!

メロンとブルーの清涼感あふれる色合いと、ほどよい甘さと爽快感が絶妙なおいしさです。

ポッピングシャワーと合わせることで、さらに爽快感がアップします。

ザクザク氷にハジけるシュワシュワな炭酸を合わせた、好きなアイスクリームをトッピングできる夏のアイスクリームドリンク。

サーティワンにて数量限定で販売されている「ザ・クラッシュソーダ 白桃&レモネード」と「ザ・クラッシュソーダ メロン&ブルー」の紹介でした☆

