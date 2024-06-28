28日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数208、値下がり銘柄数342と、値下がりが優勢だった。



個別では中村超硬<6166>、リグア<7090>がストップ高。地域新聞社<2164>、アイズ<5242>は一時ストップ高と値を飛ばした。豆蔵デジタルホールディングス<202A>、ビリングシステム<3623>、シェアリングテクノロジー<3989>、プレイド<4165>、グローバルセキュリティエキスパート<4417>など16銘柄は年初来高値を更新。Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ Ｐｈａｒｍａ<4598>、フィードフォースグループ<7068>、ＦＦＲＩセキュリティ<3692>、ＧＥＮＤＡ<9166>、ＩＮＦＯＲＩＣＨ<9338>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ<4169>、ＡＨＣグループ<7083>がストップ安。Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ<1431>、Ｍマート<4380>、ウィルズ<4482>、アクアライン<6173>、マイクロアド<9553>は年初来安値を更新。クリングルファーマ<4884>、トラース・オン・プロダクト<6696>、ｃｏｌｙ<4175>、Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ<130A>、アスタリスク<6522>は値下がり率上位に売られた。



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