並ぶ価値あり！のスパイスカツカレーなど、注目の15店を紹介〈大木淳夫の6月の新店アドレス〉

数々のおいしいお店を訪れ、さまざまなお店を教えてくれる大木淳夫さん。毎月たくさんの飲食店がオープンする中で、大木さんが注目する新店をずらりと紹介します。

教えてくれる人

大木淳夫



「東京最高のレストラン」編集長

1965年東京生まれ。ぴあ株式会社入社後、日本初のプロによる唯一の実名評価本「東京最高のレストラン」編集長を2001年の創刊より務めている。その他の編集作品に「キャリア不要の時代 僕が飲食店で成功を続ける理由」(堀江貴文)、「新時代の江戸前鮨がわかる本」(早川光)、「にっぽん氷の図鑑」(原田泉)、「東京とんかつ会議」(山本益博、マッキー牧元、河田剛)、「一食入魂」(小山薫堂)、「いまどき真っ当な料理店」(田中康夫)など。 好きなジャンルは寿司とフレンチ。現在は、食べログ「グルメ著名人」としても活動中。2018年1月に発足した「日本ガストロノミー協会」理事も務める。最新刊「東京最高のレストラン2024」が発売中。

大阪と福岡の大人気店が東京進出!

大箱がうれしい焼肉店

6月19日、新宿に「鶴橋ホルモン焼肉 松よし 新宿西口店」がオープンしました。大阪・鶴橋のガード下で人気の牛串焼き店ののれん分けということで、開店前から話題に。プロデュースは肉マイスターこと田辺晋太郎さんで、運営は東京レストランツファクトリーです。本店は煙がモクモクの小さなお店のようですが、こちらは78席と大箱。10席ほどしかない“予約の取れない店”が流行する昨今にあって貴重です。

和牛赤身串 出典:ガレットブルトンヌさん

驚いたのは本店直送の「もろみ味噌ダレ」。独特の酸味に最初は戸惑うのですが、気が付けば病みつきになって、あらゆる料理をこのタレに漬けてしまいました。串焼き以外にも「冷やしホルモン松よし盛り」「特選 焼き肝」「厚切りハラミ」など魅力的なメニューが並びます。そして田辺さんが食べ歩いた末に行き着いたという眞味食品のキムチ、必食です。

盛り上がること間違いなし、プルプル卵のオムライス

<店舗情報>◆鶴橋ホルモン焼肉 松よし 新宿西口店住所 : 東京都新宿区西新宿7-10-13 ガイアビル3 1FTEL : 050-5593-6754

福岡の大行列店も東京初進出を果たしました。6月1日、渋谷にオープンした「はんばーぐ&おむらいすのお店 いくら 渋谷店」です。こちらを有名にしたのは、カウンターの目の前の鉄板で作るプルップルのオムレツ。最後に犬の肉球の焼き印を押すところまで、まるで飽きさせません。8席のカウンターに座れたら、ぜひこのライブをお楽しみください。テーブル席に座った方は、縦に切れ目を入れるとトロトロの半熟卵が開いていく、あの名画『タンポポ』のようなオムライスに驚いてください。

オムバーグ 写真:お店から

オープン5日後の平日、11時半ごろにうかがったところ並ばずに入れましたが、この稿がアップされる頃にはどうなっているでしょうか。

直球のおいしさが味わえる10,000円以下のフレンチとペルー料理

フレンチ好きにはたまらない

<店舗情報>◆はんばーぐ&おむらいすのお店 いくら 渋谷店住所 : 東京都渋谷区円山町5-3 MIEUXビル 1FTEL : 未開通

6月2日、飯田橋の東京日仏学院にビストロ「Loiseau de France(ロワゾー・ドゥ・フランス)」がオープンしました。「水の料理」と呼ばれ、ビジネスも含めフランス料理に大きな革命をもたらしたベルナール・ロワゾー氏(1951-2003)。その会社を受け継いだ長女ベランジェール・ロワゾーCEOが、神戸「ラ・コート・ドール」時代の氏の愛弟子、山口浩シェフと組んでの出店です。

ポーチドエッグのムーレット 撮影:大木淳夫

都心とは思えない、緑豊かな空間にある新校舎の1階で、直球のフランス料理を味わえます。前菜・メイン・スイーツで5,000円のプリフィクスコースには、“シェフの帝王”と言われたアントナン・カレームのレシピの「根セロリのレムラード」やロワゾ―スタイルの「ポーチドエッグのムーレット」などが、ワゴンから選ぶデザートも「パリ・ブレスト」「サントノーレ」と伝統菓子が並びます。フランス料理好きにはたまらないラインアップで、私の周りでも話題沸騰中です。

本場さながらのペルー料理

<店舗情報>◆Loiseau de France住所 : 東京都新宿区市谷船河原町15 東京日仏学院(アンスティチュ・フランセ 東京) 1FTEL : 03-6280-7803

5月27日、 白金高輪にオープンしたペルー料理店「AKOWA」も注目のお店です。古川橋の路地を入った元居酒屋だった場所。カウンターとテーブルの細長い店内で腕を振るうワルテル・ラバホスシェフは元在日ペルー大使公邸の専属料理人でした。ペルーといえば、昨年の「世界のベストレストラン50」で第1位に輝いたイノヴェーティブレストラン「セントラル」(その姉妹店が永田町「MAZ」です)などで注目を集めていますが、こちらはストレートにおいしい料理を提供してくれます。

ティラディート 撮影:大木淳夫

7品6,800円のコースは和食の影響から生まれたと言われる魚介料理「ティラディート」から始まり、ライスが付いた牛肉と野菜炒め「ロモサルダード」に至るまで、うまいなあと笑顔になる料理が続きます。辛さは抑えてありますが、お願いすれば本場そのままの味にもしてくれるとのこと。ぜひチャレンジしてみてください。

中華のスターシェフが新たなステージへ。そして80年代の香港を楽しめるカジュアル店も

スターシェフの“やりたいこと”が詰まった空間

<店舗情報>◆AKOWA住所 : 東京都港区南麻布2-13-13 コーポミナモト 1FTEL : 03-6722-0613

“あの小林さんが新しい挑戦をするらしい”と、グルメ界で噂が駆け巡っていたお店が6月6日、ついに六本木にオープンしました。店名は自らの名を冠した「KOBAYASHI」。自信と決意のほどがうかがえます。小林武志シェフは2005年、中華「桃の木」で彗星のごとく登場し、同店を、東京を代表する中国料理店に育て上げました。

KOBAYASHI 特製 XO 醬 ULTRAstyle 出典:ウェイクさん

その当時のスペシャリテは個室でコースとして味わえます。そして“ULTRA・K”と名付けられた8席のカウンターは、シェフの新たな挑戦の場。自家製XO醤をアヒージョ風に仕立てたり、目の前で鍋を振るパフォーマンスがあったりで、目も舌も幸せにしてくれます。贅沢な内装と豊富なスタッフに囲まれて、料理を突き詰めるシェフは幸せそう。話題の中華が続出のレストランシーンにあって、注目の一軒です。

香港へ小旅行気分が味わえる

<店舗情報>◆KOBAYASHI住所 : 東京都港区六本木3-3-29 六本木アーバンレックス B1FTEL : 050-1809-4801

5月18日、麻布十番にオープンした「八十港」は綱島からの移転です。ガチ香港料理店として、香港好きや在日香港人に愛されていましたが再開発による立ち退きのため、昨年6月に閉店していました。

海老ワンタン麺 出典:49975356341さん

店名は80年代の香港を意味していて、内装も当時の雰囲気を再現。壁には現地の郵便箱やチラシがベタベタと貼られています。当然料理もストリートフードから点心、香港式おでんともいうべき滷水(るうすい)まで多彩。値段もお手頃なので、興味の赴くままに料理をオーダーし、お店全体を楽しんでみてください。

江戸時代に思いをはせる? ダイニングバーとおむすびのようなお寿司

設定ごと楽しむ、エンタメレストラン

<店舗情報>◆八十港住所 : 東京都港区麻布十番2-8-10 パティオ麻布十番 2FTEL : 080-7509-1769

5月28日、いつもさまざまなストーリーに驚く世界的バーテンダー後閑信吾さん率いるSGグループが、また楽しいお店を大手町にオープンしました。ダイニングバー「The SG Tavern」は幕末、英国を目指して旅立った薩摩藩の侍たちの体験をベースに構築。彼らが帰国後に江戸に開いた日本初のTavern(酒場)、という設定です。

カクテルとともに楽しみたい料理 写真:お店から

内装からサービスまで、その世界観を作り込んでいるので、まるでディズニーランドにいるような気分で盛り上がれます。しかも、こちらも世界的シェフである「NARISAWA」の成澤由浩さん監修の料理もあり、SGならではの創作カクテルとともにいただけます。

「お寿司」+「おにぎり」=?

<店舗情報>◆The SG Tavern住所 : 東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング 1FTEL : 03-6259-1886

5月24日、人形町の甘酒横丁には「むすび寿司 人形町店」がオープンしました。江戸時代のようなボリュームのお寿司をおにぎりの形態で、というアイデア。

梅じそ真いか 写真:お店から

私もかつて、当時の握り寿司を再現したものをいただいたことがありますが、たしかに大きいんです。諸説ありますが握り1貫で70gほどだったと。ちなみに現代の握りは25gくらいです。そしてこの「むすび寿司」を計ってみたら、だいたい70g前後(コンビニのおにぎりは110g)。酢飯で具もたっぷりで、味もバランスもちょうどいい。行列ができているしすごいなと思ったら、経営は「スシロー」や「京樽」の(株)FOOD & LIFE COMPANIESでした。豊富な経験値があったんですね。おにぎりブームの中、注目を集めそうです。

お酒と肴もたっぷり楽しめるそばの注目店

ファンがつくこと請け合い、なそば店

<店舗情報>◆むすび寿司 人形町店住所 : 東京都中央区日本橋人形町2-3-4 第3ロータリービル 1FTEL : 050-5593-6603

曳舟に4月30日、オープンした「蕎麦割烹 ながの」はなんとも気持ちのいいお店です。店主の永野清二さんは和食店を経て、名店「東白庵かりべ」で修業。かりべはそばの流れを変えたといわれる「竹やぶ」阿部孝雄さんの弟子・苅部政一さんのお店です。

そばがき 出典:nao-sannさん

それだけに永野さんのおそばも期待を裏切りません。石臼でひかれたせいろ、そもそもメニューにあるだけでうれしくなる、ふわふわで甘みも感じるそばがき、肉厚のにしんと余韻を呼ぶ温かいつゆが抜群のにしんそばなど、魅力たっぷり。日本酒とおつまみ、いわゆる「そば前」も工夫が凝らされていてわくわくしました。奥様との掛け合いも楽しくて、どんどんファンが増えそうです。

そば前と日本酒が充実

<店舗情報>◆蕎麦割烹 ながの住所 : 東京都墨田区東向島2-20-6TEL : 03-6675-0167

5月9日、赤坂見附のふぐ料理の名店「赤坂 鴨川」があった場所にオープンしたのは 「手打ちそば 美舟音(みふね)」です。店主・河合祐多さんは、向島で“いかだ流し”で有名だった「美舟音」の息子さん。再開発のため、2019年に閉店した同店をこちらで復活させました。

日本酒とともに 写真:お店から

そば居酒屋の草分け的存在である「本陣房」で修業経験があるだけに、こちらもそば前が充実。産地直送の魚や有名銘柄の日本酒が揃います。塩と共に供される「ひみつのます酒」も美味でした。ランチでは天丼やつけそばが人気のようで、気になっています。

新たな参入が相次ぐ高級ラーメンはトッピングや丼もうまい

大満足!の海老ワンタン

<店舗情報>◆手打ちそば 美舟音住所 : 東京都港区赤坂3-9-15 第2クワムラビル 1FTEL : 050-5593-6684

5月24日、赤坂の一ツ木通り沿いにオープンした「らー麺 本間」は、今年の2月、西麻布に「らぁー麺なかじま」をオープンし、そのこだわりぶりが大きな話題を呼んだ際コーポレーションの新店です。

海老雲呑麺 写真:お店から

西麻布の3種の食感が楽しめる海老ワンタンにはびっくりしましたが、こちらの「海老雲呑麺」のワンタンもすごい。大ぶりすぎるくらい大きな海老がドンと。3個入り、5個入りがありますが3個でも十分贅沢です。スープは醤油、塩、そのふたつをブレンドした琥珀の3種。こうなると、際コーポレーションが次はどんなラーメン店を出すのかも気になってきますが、噂では7月に目黒に新店を予定しているようです。

焼鳥の名手が作る、鶏白湯ラーメンと親子丼

<店舗情報>◆らー麺 本間住所 : 東京都港区赤坂4-2-3 ディアシティ赤坂一ツ木館 1FTEL : 03-6277-7765

6月6日、外苑前にオープンした「らーめん茂治」は、食べログ 焼鳥 百名店にも選ばれたことがある麻布十番の完全紹介制焼鳥割烹「焼鶏 しの田」の大将だった篠田茂治さんが開いたお店。それだけに白を基調とした店内は高級感があり、ゆったりとした造り。ちらっと見えた厨房も広々としていました。

親子丼 上 出典:MaruRyoさん

一番のウリはもちろん鶏白湯らーめんですが、焼鳥の経験が気になり、1,350円の「親子丼 上」を。柔らかくジューシーな鶏肉はさすがで、粒の立ったお米も美味。さらにお味噌汁ではなく白湯スープもついてくるので得をした気分になりました。異業種から高級ラーメン業態への参入、まだまだ続きそうです。

カレー、イタリアン、グルメバーガーの姉妹店

待つ甲斐あり! スパイスカツカレー

<店舗情報>◆らーめん 茂治住所 : 東京都渋谷区神宮前3-35-2 クローチェ神宮前ビル 1FTEL : 03-6812-9894

5月20日、神保町にオープンした「とんかつ九六喜」は、スパイスカレーと豊富なグラスワインで人気の高田馬場「フィクションスパイス」の姉妹店です。

謹製スパイスカレー 出典:つじなか【東京&大阪食べ歩き】さん

11時20分に店に到着しましたがすでに10人待ち。そこから55分待って、「謹製スパイスカツカレー」を注文。待った甲斐がありました。抜群のスパイス使いで、素晴らしい香りは夢中にさせてくれます。とんかつは8つに切られていて、半分のみカレーがかかっているので、残りは卓上のレモン塩やソースなどの豊富な調味料で楽しめるのもうれしいところ。豚肉は栃木県産のヤシオポークと霧降高原豚で、隣の人のヒレカツ御膳もやけにおいしそうでした。

神楽坂のイタリアンはパスタが抜群

<店舗情報>◆とんかつ 九六喜住所 : 東京都千代田区西神田2-1-3 トービケンビル 1FTEL : 03-6268-9655

新宿三丁目で多くの食通を魅了する、古井繁規シェフのイタリアン「Il Lato」は6月14日、神楽坂に「scaglia(スカーリア)」をオープンしました。こちらを任された石川シェフは「オステリア・オリエーラ」で古井シェフに師事。渡伊後は銀座の名店「アロマフレスカ」に勤めていました。

金華豚と白ゴーヤのスパゲティ 撮影:大木淳夫

コースの中で3皿提供されたウニと赤茄子のカッペリーニ、ジェノベーゼと鮑のトロフィエ、金華豚と白ゴーヤのスパゲティといったパスタはどれも素晴らしい味。オープン数日後だったので、まだ若いスタッフたちが一から作り上げている状態でしたが、どう魅力的なレストランにしていくのか、がんばってほしいと思います。

グルメバーガー界に新星

<店舗情報>◆scaglia住所 : 東京都新宿区神楽坂6-39-1TEL : 03-5579-2959

6月12日、麻布十番にオープンした「Burger Occi」は、五反田「Burger & Bistro Occi」の姉妹店で、フレンチシェフが手掛ける高級グルメバーガーのお店です。

ザ・バーガー 写真:お店から

1,800円の「ザ・バーガー」は熟成牛のパティとプルドポークのジューシーなうまみを存分に味わえます。チーズをソースととらえ、全てのバーガーメニューにデフォルトで入れているというのもうれしいところ。ランチでうかがいましたが、夜はチキンウイングやモツの白ワイン煮込みといったサイドメニューもあり、お酒と共に楽しめそうです。

<店舗情報>◆Burger Occi住所 : 東京都港区麻布十番2-13-7 プラシーボ麻布 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格は税込です

文:大木淳夫

The post 並ぶ価値あり!のスパイスカツカレーなど、注目の15店を紹介〈大木淳夫の6月の新店アドレス〉 first appeared on 食べログマガジン.